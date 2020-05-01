Продолжат ли и после 18 мая нарвские автобусы перевозить не более 17 человек одновременно? Ждут указаний правительства

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Как известно, с 18 мая, с будущего понедельника, планируется отмена чрезвычайного положения в Эстонии и правительство уже разработало план постепенного смягчения введенных на период ЧП ограничений. Однако, судя по этому плану, правило 2+2 в общественных местах придется соблюдать как минимум до конца мая.

Иллюстративное фото: prospekt.ee

Означает ли это, что нарвские городские автобусы до конца мая будут по-прежнему перевозить по 17 человек за рейс? Будет ли после отмены ЧП введена плата за проезд на «дачных» рейсах? Наше издание задало эти вопросы старшему специалисту по организации движения Нарвской горуправы Игорю Круглову.

Игорь Круглов:

- Пока от правительства не поступало новых распоряжений по поводу организации движения городских автобусов, однако новая информация сейчас появляется каждый день и каждый час. Как только будет известно об изменениях, касающихся движения городских автобусов, мы тут же оповестим об этом общественность, вся информация будет сразу же появляться на городском сайте.

Ирина Токарева

prospekt.ee

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