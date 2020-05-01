Нарвитянку возмутило то, что кассир в Prisma обслужила ее без маски и перчаток. Мы выяснили, обязаны ли работники магазинов пользоваться этими средствами защиты

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«В то время, как наш премьер-министр призывает всех жителей страны носить маски в общественных местах, мы с мужем в Narva Prisma были вынуждены общаться с кассиром без маски и перчаток!» - пожаловалась наша читательница Маргарита.

Медики - обязаны, а кассиры - нет?

Хотя пик заболеваемости коронавирусом идет на спад и не за горами отмена чрезвычайного положения, Департамент здоровья постоянно напоминает нам о том, что соблюдать осторожность и придерживаться правил социального дистанцирования придется еще долго.

По словам Маргариты, она приняла близко к сердцу случай в супермаркете потому, что сама также работает с людьми - медсестрой в стоматологической клинике.

«Да, носить целый день маски и перчатки дискомфортно, но мы просто обязаны это делать. И мы это понимаем и относимся ответственно к выполнению правил. К тому же нас постоянно контролируют сотрудники Департамента здоровья. А кассиры, получается, могут не носить маску и грязными руками перебирать мои продукты?», - возмущается покупательница.

По словам Маргариты, в магазин она отправилась в рабочий день вечером, когда покупателей было довольно много, и строгое соблюдение требований гигиены на тот момент было особенно необходимо. Но на ее замечание не отреагировали ни кассир, ни работники инфослужбы.

«В инфослужбе мне сказали: «Спасибо, мы учтем ваше замечание. Но кассира не сменили тут же, и она продолжала работать», - рассказала наша читательница.

В самом ли деле ношение масок и перчаток является обязательным для работников супермаркетов? Наше издание попросило ответить на этот вопрос заведующую Идаским региональным отделением Департамента здоровья Марье Муузикус. Как пояснила нам специалист, обязательным это требование является лишь для работников медучреждений, для всех остальных - покупателей и торговых работников, пасссажиров автобусов и их водителей, таксистов и т.п. - эта мера является рекомендованной в качестве дополнительного средства защиты, и ее применение зависит от желания человека. Стоит иметь в виду: для того, чтобы перчатки были защитным средством не только для самого работника, но и для его клиентов, их необходимо часто менять, особенно, если работник имеет дело с наличными деньгами.

Марье Муузикус:

- Если в торговых центрах на кассах установлены стеклянные барьеры, то они достаточно хорошо защищают как клиента, так и кассира. Для еще большей безопасности маски и перчатки рекомендуется носить как работникам, так и посетителям магазинов, но такой обязанности у них нет. Необходимыми мерами защиты в торговых центрах являются соблюдение чистоты рук сотрудников, регулярная дезинфекция поверхностей, с которыми люди часто соприкасаются, а также выполнение правила 2+2.

Prisma: случай единичный и недопустимый

Иво Рулл, руководитель по коммуникациям торговой сети Prisma Peremarket в Эстонии, пояснил нашему изданию, что

во всех магазинах сети, включая Нарву, работники магазина по распоряжению руководства обязаны носить рабочие перчатки, и соблюдение этого требования постоянно контролируется.

Prisma также предоставляет всем кассирам и другим сотрудникам возможность носить маски, однако решение об их использовании сотрудники приниают добровольно.

Все кассовые аппараты и инфопукты магазинов сети Prisma Peremarket оснащены защитными стеклянными перегородками, которые, по мнению экспертов в области здравоохранения, являются эффективным защитным средством и вместе с соблюдением правила 2 + 2 эффективно предотвращают распространение вируса.

Стеклянные перегородки, транспортерные кассовые ленты и другие поверхности, часто используемые в магазине, постоянно дезинфицируются.

Иво Рулл:

- Мы понимаем чувствительность наших клиентов в сегодняшней ситуации. Могу утверждать, что даже если полученный вами сигнал имел под собой реальную основу, это мог быть лишь исключительный единичный случай. Если так, то приносим клиентке свои извинения.

Подчеркну, что, поскольку все сотрудники Prisma всемерно заботятся о здоровье своих клиентов, коллег и самих себя, правила безопасного обслуживания в магазинах очень строго соблюдаются. Как только у сотрудника Prisma появляются малейшие признаки заболевания, он немедленно направляется к врачу.

Отметим, что при обсуждении мер защиты от инфекции наши читатели порой высказывают противоположные мнения: одни ждут - не дождутся их полной отмены, другие утверждают, что социальное дистанцирование и постоянное ношение масок должны остаться нормой нашей жизни даже после полной победы ученых над коронавирусом.

По мнению Марье Муузикус, истина находится где-то посередине. В период борьбы с коронавирусом в Ида-Вирумаа было зафиксировано значительно меньше случаев заболеваний обычным гриппом и другими вирусными заболеваниями, что говорит об эффективности принятых мер. Но расслабляться пока рано - коронавирус в Ида-Вирумаа хоть и отступает, но преждевременный отказ от профилактических мер может привести к новой вспышке заболевания. Едва ли эти меры потребуется сделать постоянной нормой жизни - такое мнение, скорее всего, является ответной реакцией на страх, который вызвала у людей пандемия.

Ирина Токарева



