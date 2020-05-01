С 17 мая Нарвский музей возобновляет экскурсии на Кренгольм и постепенно открывает  все свои филиалы

Дата публикации: Вчера, 13:46 Просмотрено: 198

Нарвский музей рад вновь пригласить вас на экскурсию по Кренгольму, говорится в пресс-сообщении учреждения. Каждое воскресение в 12:00, в период с 17 мая по 25 октября 2020 года, мы ждем вас на экскурсию, во время которой можно окунуться в 160-летнюю историю текстильного гиганта и полюбоваться монументальным промышленным комплексом.

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Вслед за Кренгольмской экскурсией, свои двери откроют - Художественная галерея Нарвского музея (20 мая), а также Нарвский замок и Северный двор (23 мая).

Традиционно экскурсии по Кренгольму начинались в первые выходные апреля, но из-за введения особой ситуации для предотвращения распространения коронавируса, начало экскурсий было в этом году отложено. И наконец, в связи с уменьшением ограничений, с 17 мая мы с радостью возобновляем экскурсионные туры по мануфактуре.

Экскурсии будут проводиться в полном соответствии с действующими требованиями охраны здоровья. Посетители Кренгольма будут делиться на группы до 10 человек (у каждой группы свой гид), и будет применено правило 2 + 2 (за исключением членов одной семьи).

Экскурсии проходят каждое воскресение 12:00 в период с 17 мая по 25 октября 2020 года. Экскурсия длится примерно 1.5 часа. За это время вы проследуете по закрытой территории, старым фабричным дворам, где у гостей будет возможность увидеть большой ткацкий зал, что наиболее точно дает представление о масштабах находившегося здесь производства. Протяженность маршрута около 2,5 км по промышленным помещениям и открытой местности, просим это учитывать и выбирать одежду соответственно погодным условиям.

NB! На территории Кренгольма нет туалетов.

Билеты можно приобрести в Piletilevi.

Стоимость: 10 €/взрослый, 5 €/льготный.

Льготный билет:

♦ дети от 9 до 18 лет

♦ школьники (при предъявлении ученического билета или карты ISIC)

♦ студенты (при предъявлении студенческого билета или карты ISIC)

♦ учителя (при предъявлении рабочего удостоверения или карты ITIC)

♦ люди в возрасте 65 лет и старше

♦ военнослужащие срочной службы ЭР

♦ человек с глубокой или тяжёлой степенью недостатка здоровья (при предъявлении карты лица с недостатком здоровья)

Дети до 8 лет (включительно) и сопровождающий человека с глубокой или тяжёлой степенью недостатка здоровья бесплатно.

Инфо: Тел. 3599230, info@narvamuuseum.ee​.



