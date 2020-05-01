ФОТО: В июне в нарвском торговом центре Fama откроются «улица быстрого питания» и ресторан знаменитой сети KFC

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С начала нынешнего года и по сегодняшний день в нарвском торгово-развлекательном центре Fama идут строительные работы – как внутри, так и снаружи. Не прекращались они и в то время, когда деятельность торговых центров Эстонии была поставлена на паузу в связи с пандемией коронавируса – они были просто закрыты для посетителей. Но это не значит, что жизнь в них замерла. Горожане интересуются: так что нового откроется в Fama Keskus и когда?

С этим вопросом мы обратились к члену правления Fama Invest OÜ, входящего в концерн Astri Grupp, ТармоКлейманну.

ТармоKлейманн:

- Как можно видеть, на фасаде центра на прошлой неделе появилась узнаваемая аббревиатура - KFC - и лого этой знаменитой международной сети ресторанов общественного питания. KFC (сокращенное от KentuckyFriedChicken) специализируется на блюдах из курицы. Штаб-квартира компании располагается в США, в штате Кентукки. KFC — вторая по торговому обороту сеть кафе в мире, уступающая лишь компании McDonald's. Представительство этой сети есть и у нас в Эстонии, два ресторана KFC работают в Таллинне (в торговых центрах Kristiine и Ülemiste).

KFC, который мы открываем в Нарве в торговом центре Fama, - первый в Ида-Вирумаа. Более того, здесь будет представлен не только стандартный формат – зал площадью в 250 кв.м на примерно 60 мест (вход в него располагается внутри центра, направо от входа в Rimi), но и услуга drive-in (то есть возможность получить свой заказ, подъехав к кафе на своем авто и не выходя из него), одновременно могут обслуживаться три машины. Между прочим, в таллиннских KFC на данный момент drive-in нет. Все строительные работы уже выполнены, сейчас устанавливаем оборудование и мебель. Планируем открыть KFC в середине июня.

- Но что-то возводится и внутри центра на другой его стороне – там, где расположен выход из Rimi…

- Да, в этой части у нас долгое время располагались два больших торговых киоска. Но как «работает» этот коридор, нам не нравилось. И вот пришла идея сделать там своеобразную «улицу быстрого питания» (Fama Toidutänav): мы ставим два маленьких открытых киоска – такие вот мини-ресторанчики, в которых будет продаваться еда быстрого приготовления; здесь же можно будет присесть, поесть, отдохнуть.

Планируем, чтобы в каждом из них были представлены разные национальные кухни. Идея та же, что и на Балтийском рынке в Таллинне, владельцем которого является концерн Astri Grupp. Уже сегодня есть договоренность с опытным ресторатором, который хочет предлагать посетителям Fama Keskus блюда индийской и итальянской кухни, есть определенные планы на грузинскую кухню. Если у нарвских предпринимателей есть на этот счет своя идея, можно связаться со мной; мы открыты для сотрудничества.

- В конце этой части здания незадолго до нового 2020 года открылся филиал кофейни-пекарни OMA, которая у вас представлена и в торговом центре Astri. Но вот сегодня OMA вFama keskus закрыта… Может быть, нарвские фирмы не выдерживают конкуренции?

- Не волнуйтесь: OMA остается, сейчас они просто немного обновляются.

- И когда же посетители Fama Keskus смогут прогуляться по «улице быстрого питания» (Fama Toidutänav)?

- Точную дату открытия назвать не могу. Планируем открыть первые два мини-ресторана в середине июня.

Наша справка:

Начиная с 2005 года компания FamaInvest OÜ активно инвестировала в Нарву и создала в центре города современный торгово-развлекательный центр FAMA. Он даёт работу более чем 400 нарвитянам.

Текст и фото: Светлана Зайцева



