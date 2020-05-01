Как нарвские школы и гимназии будут работать с 15 мая? Нарвская горуправа прояснила ситуацию

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Будут ли нарвские школы учить детей в своих стенах в мае и июне? Какие школы будут открыты, а какие закрыты? Как будет проходить обучение? Этими вопросами накануне 15 мая, когда учебный процесс непосредственно в школах и гимназиях может быть восстановлен, согласно решению правительства, задаются нарвские родители, и вообще все горожане, которым небезразлична тема образования.

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Отвечают специалисты Отдела культуры Нарвской городской управы:

Нарвские школы будут действовать согласно инструкции Министерства образования и науки и рекомендациям, полученным от Отдела культуры. До 15 мая школы для учащихся закрыты. После 15 мая учащиеся смогут приходить в школы, но при этом сохраняется обязательная необходимость продолжать соблюдать все меры предосторожности: не собираться в одном помещении более 10 человек (плюс учитель или руководитель), а, находясь в помещении, следовать правилу 2+2. После занятия одной группы необходимо продезинфицировать поверхности. Передвижение учащихся по школе надо продумать таким образом, чтобы в общих помещениях не оказалось более 10 человек. Традиционных уроков по расписанию не будет – учащиеся не должны находиться в школе в течение всего учебного дня, а должны приходить в школу именно к тому времени, которое назначено индивидуально и, соответственно, покинуть здание школы, как только занятия окончились.

Понятно, что при таких условиях восстановление контактного обучения в полном объеме с проведением уроков по расписанию в наших достаточно больших школах невозможно. Поэтому после 15 мая школы в основном продолжат дистанционное обучение. Будут при необходимости приглашены отдельные учащиеся, которым необходимо контактное обучение, кому нужна дополнительная помощь, а также выпускники основной школы и гимназии.

- Будут ли нарвские гимназисты, а также ученики основной школы сдавать выпускные экзамены?

Правительство одобрило предложение министра образования и науки, согласно которому в 2019/2020 учебном году государственные экзамены в гимназии не являются обязательным условием для окончания 12 класса. Несмотря на это, по предварительным данным, более 70% от числа зарегистрированных на экзамены в январе этого года нарвских гимназистов все же собирается воспользоваться предоставленной Министерством образования и науки возможностью сдать в конце мая - начале июня государственные экзамены по эстонскому языку (как родному или как второму) и математике.

В 9 классе выпускных экзаменов не будет. Ученики окончат основную школу на основании годовых оценок. Однако тем девятиклассникам, которые хотят получить свидетельство о владении эстонским языком на уровень В1, будет предоставлена такая возможность: 8-10 июня будет организован экзамен по эстонскому языку как второму, что является хорошей возможностью получить свидетельство о владении эстонским языком.

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