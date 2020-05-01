ВИДЕО: 6 недель остававшийся без заработка часовщик из нарвского Astri не верит, что ЧП не повторится: «Пока это была только репетиция»

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Остававшиеся последние шесть недель закрытыми эстонские торговые центры 11 мая распахнули свои двери: магазины крупных торговых сетей и мелкие лавочки обслуживают первых с марта покупателей. Один из самых мелких арендаторов в крупнейшем в торговом центре Ида-Вирумаа – нарвском Astri – часовщик Дмитрий Аракчеев спасает нарвитян, уставших ждать возможности починить свои часы.

Фото: Роман Викулов

Пережить шесть недель без доходов от часовой мастерской семья Дмитрия Аракчеева смогла только благодаря зарплате его супруги, Светланы, без работы во время чрезвычайного положения не остававшееся, а также благодаря помощи родителей, пенсионеров.

Он отмечает с благодарностью, что помогло и то, что Astri не потребовал арендной платы за время простоя.

В то, что завершающееся коронавирусное ЧП не повторится и будет вспоминаться еще долго как страшный сон, Дмитрий не верит. По его мнению, следующая вспышка Covid-19 не заставит себя долго ждать, а нынешний кризис – только репетиция следующего.





Нарвитянин Виталий принес в понедельник ремонтировать сразу двое наручных часов, сообщив вашему корреспонденту, что устал ждать, когда нарвские мастерские откроются. Вообще, у рабочего места Дмитрия днем в понедельник было оживленно – без дела часовщику сидеть не дают.

В целом в торговом центре Astri народу 11 мая примерно столько, сколько бывало в будни в докризисные времена. Очень немногие посещают торговый центр в масках, но большинство продавцов обслуживают клиентов в них.

Роман Викулов

Prospekt.ee