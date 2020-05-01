Можно ли поехать в Россию на работу, похороны, свадьбу или попасть на собственную дачу в Ивангороде?

Дата публикации: Сегодня, 13:15 Просмотрено: 1 976

В связи с пандемией коронавируса у нарвитян возникает множество вопросов, связанных с пересечением границы. Например, возможно ли в условиях пандемии, спрашивают наши читатели, поехать на похороны – из Эстонии в Россию или из России в Эстонию? Какие при этом существуют правила пересечения границы и нахождения в стране? И нужно ли оставаться дома на карантине 14 дней в том случае, если человек находился в чужой стране только один день?

Можно ли, интересуются читатели, отправиться в Россию на свадьбу, каковы возможности посещения кладбищ жителями приграничной зоны, имеющими захоронения близких родственников в Ивангороде? Другие намерены начать делать посадки на своем дачном участке, расположенном в Ивангороде, — ведь сейчас самое время. Является ли это достаточной причиной для пересечения границы? И, наконец, читатели интересуются, имеют ли право пересекать границу и на каких основаниях люди, которые официально работают в Ивангороде.

Ответ на запрос редакции мы получили из Департамента полиции и погранохраны от пресс-секретаря Виктории Корпан. В нем сообщается, что с 18 марта 2020 года граница РФ закрыта для граждан других стран и людей без гражданства.

Границу могут пересекать только следующие лица, не имеющие симптомов болезни:

находящиеся в РФ работники дипломатических и консульских служб и члены их семьи;

водители грузовых автомобилей международного сообщения;

члены команды самолета или судна;

проводники поездов на международных линиях;

члены официальных делегаций;

лица, которым выдана дипломатическая или служебная виза либо обычная виза в связи со смертью близкого родственника;

лица, которые постоянно проживают в Российской Федерации.

В соответствии с вступившими в силу 30 марта ограничениями:

граждане иностранных государств, в том числе граждане и жители Эстонии, могут выехать из России;

проживающим в Эстонии на основании вида на жительство гражданам РФ разрешается въезд в Россию, но они смогут вернуться в Эстонию только после снятия ограничений со стороны РФ;

граждане России и жители России, постоянно проживающие в РФ, могут вернуться домой в Россию;

изменений, касающихся международных грузоперевозок, нет.

На выезде из Эстонии Департамент полиции и погранохраны контроль не осуществляет и выезду не препятствует. Но каждый выезжающий из Эстонии человек должен быть уверен, что как страна назначения, так и транзитные страны разрешают въезд, а также надо учесть ограничения, которые накладываются на человека по возвращении в Эстонию.

Далее на вопросы читателей отвечает руководитель Нарвского пограничного пункта, подполковник полиции Юллар Кустала.

- Житель Эстонии может выехать на похороны близкого родственника в РФ или наоборот, для этого у пересекающего границу человека при себе должны быть документы, подтверждающие поездку на похороны. При этом надо учесть, что по возвращении в страну проживания человек будет обязан находиться дома в самоизоляции. Эти требования установлены распоряжениями о чрезвычайном положении в обоих государствах для пресечения распространения вируса и минимизации рисков.

Мы не советуем пересекать границу и выезжать в другие страны без крайней необходимости, по возвращении домой человек будет обязан находиться дома в течение 14 дней, вне зависимости от того, был ли он в соседней стране один час или один день.

Если у человека в соседней стране имеется дачный участок, место работы, или он хочет посетить кладбище для ухода за могилой или приглашен на свадьбу, то и в таких случаях при возвращении домой на него распространяются все те же требования находиться дома 14 дней.

Тут следует заметить, что коронавирус затронул практически все страны, и выезд в другую страну, особенно на многолюдный частный праздник, может обернуться дополнительным очагом заражения. Таких примеров, к сожалению, было уже много.

Ежедневно на Нарвский пограничный пункт приходят люди, которые желают пересечь границу и пойти в Ивангород, например, за покупками, но после того, как пограничники объясняют им еще раз все правила и требования, люди от своих планов чаще всего отказываются.

Все требования по ограничению на пересечение границы, на передвижение внутри страны и на нахождение дома в течение 14 дней установлены правительством для борьбы с коронавирусом. Относиться к этим требованиям надо серьезно, так как вирус может затронуть любого человека. Чем быстрее страна выйдет из кризиса, тем быстрее все люди смогут вернуться к обычной жизни.

Дополнительную информацию о порядке пересечения государственной границы РФ можно получить по инфотелефонам Министерства иностранных дел Российской Федерации:

+7(495) 587 88 60,

+7(499) 244 19 77,

+7(499) 244 19 88,

+7(499) 244 28 47.

Подготовила к печати Наталья Соболева



