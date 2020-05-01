ФОТО: День Победы в Нарве отмечают с соблюдением антикоронавирусных мер. У памятников волонтеры следят, чтобы люди держали дистанцию и не собирались группами

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Наши журналисты, наблюдающие за происходящим у памятников и мемориалов Второй мировой в Нарве и ее окрестностях, сообщают, что, приходящие с цветами люди помнят об установленных правительством в связи с распространением коронавируса ограничениях и помощь волонтеров, поставленных следить за тем, чтобы они выполнялись, практически не требуется – большинству напоминания не нужны.

Нарвитяне и гости города соблюдают дистанцию, не собираются большими группами. Возложив цветы, отходят в сторону, уступая место другим.

«К танку возлагают цветы особенно активно, стараются сфотографироваться. Одновременно непосредственно возле памятника находится до 10 человек, но не группой. Работают волонтеры, скоплений нет. По усть-наровскомуу шоссе возле каждого памятника много людей и поток не иссякает. В том числе молодежь , родители с детьми. На кладбище Рийгикюла очень много народу, больше, чем в родительские дни», - рассказывает наш корреспондент.

Фото: Софья Боборенко, Татьяна Завьялова, Светлана Зайцева, Роман Викулов.

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