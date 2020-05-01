У Кренгольмской гимназии в Нарве строят не школьный стадион, а многофункциональный спортивный центр, который будет открыт для всех горожан

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Нарвитян впечатляют масштабы ведущейся реконструкции стадиона Кренгольмской гимназии. Впрочем, употребление в данном случае слова «стадион» является неверным: территория строительства чуть ли не вдвое превышает площадь обычных пришкольных стадионов.

Не стадион, а спортивный центр

Как рассказала нашему изданию участвовавшая в проектировании данного объекта бывший работник Нарвской горуправы, в недавнем прошлом старший специалист Департамента городского хозяйства, инженер-строитель с более чем 45-летним стажем Ирэна Вейс-Вендт, за Кренгольмской гимназией сейчас возводится не просто стадион, а многофункциональный спортивный центр, который займет место бывшего пришкольного фруктового сада и территорию бывшего школьного стадиона. Согласно проекту готовый объект будет включать в себя: футбольное поле с искусственным покрытием, круговые беговые дорожки и другие легкоатлетические зоны, площадки для баскетбола, волейбола, иных подвижных игр, для настольного тенниса и тренажеров, а также сектор для толкания ядра и амфитеатр на полсотни зрителей.

Законченный спортцентр будет огорожен и станет частью школьного двора, где в учебное время смогут в безопасности проводить свое время ученики. Строящийся амфитеатр позволит вести на открытом воздухе как уроки, что давно практикуется во всем мире, так и школьные мероприятия. А богатая спортивная база предполагает сдачу помещений в аренду спортклубам. Планируется также, что сооружения центра будут доступны и для воспитанников ближайших детских садов, и для жителей района, и для воспитанников спортшкол, а на время ремонта стадиона «Кренгольм» он вполне может стать его запасной базой. Необходимо будет только отремонтировать под раздевалки расположенный поблизости гараж.

Для дошкольников, школьников и всех горожан

Как рассказала «НГ» директор Кренгольмской гимназии Ирина Янович, горожане смогут пользоваться спортивным центром в вечернее время.

Ирина Янович:

– Поскольку будущие сооружения спортивного центра при гимназии, как и само школьное здание, будут являться городским имуществом, горожане тоже смогут там тренироваться. Учебный процесс в школе идет с 8 до 15 часов. В это время спортивный центр будет использоваться для учебных занятий, причем не только классов Кренгольмской гимназии, но и расположенных поблизости детских садов Sipsik и Põngerjas. Из последнего на территорию комплекса можно будет попасть через специально встроенную в ограждение калитку. Так как в школе помимо учебных занятий проводится еще и внеурочная деятельность – работают различные кружки, проводит занятия руководитель по интересам, территория комплекса будет использоваться зонами одновременно разными педагогами.

После 15 часов дня до 20 вечера в спорткомплексе будут заниматься воспитанники нарвских спортивных школ «Паэмурру» и «Энергия». Спортивные секции могут использовать для тренировок как оба наших спортивных зала, находящихся в школьном здании, так и сооружения на открытом воздухе.

С 16 часов к тренировкам в спортивном центре смогут присоединяться и местные жители. При этом они могут использовать свободные (не занятые деятельностью спортивных секций) сооружения.

В районе 22 часов спортцентр будет закрываться. Охранять его будет фирма, с которой у школы заключен договор. Находящийся в помещении школы сторож благодаря системе видеонаблюдения будет просматривать на мониторе весь охраняемый периметр. Если что – будет вызван наряд полиции. Уже первое время работы центра покажет, будут ли достаточными эти меры охраны объекта. При необходимости их можно будет усилить.

Хочу подчеркнуть, что плата за пользование спортивным центром с горожан взиматься не будет. За исключением тех случаев, когда какая-то организация решит проводить на стадионе собственное мероприятие, подразумевающее продажу входных билетов.

Думаю, что нарвитяне с удовольствием будут заниматься спортом в вечернее время в спортивном комплексе нашей гимназии. Те, кто устанут от тренировок, всегда могут отдохнуть в расположенном по соседству парке Герасимова.

С дальним прицелом?

Несмотря на то, что такое строительство – несомненное благо для густонаселенного района, большую часть которого составляют молодые семьи, купившие когда-то здесь относительно недорогое жилье, вокруг финансирования проекта было сломано немало копий. И хоть сегодня вовсю идет стройка, сомнения в ее необходимости продолжают высказываться.

Так, в еженедельнике «Город» независимый депутат Нарвского горсобрания Сергей Горлач назвал расточительством со стороны правящей фракции Kodulinn Narva увеличение на 2 тысячи евро суммы, выделенной на реконструкцию стадиона при утверждении городского дополнительного бюджета (сейчас она достигла 1 млн 725 тыс. 311 евро). Школа, по мнению депутата, должна в первую очередь иметь условия для проведения уроков физкультуры, а не соревнований.

Такое было бы логично, рассуждает он, если бы Нарва росла, а не «ужималась».

В качестве альтернативы использования 1,7 млн евро Горлач предлагал привести в порядок на эти средства действующие стадионы других школ города и стадион ««Кренгольм», где могли бы заниматься учащиеся Кренгольмской гимназии.

Сергей Горлач не уверен, что этой гимназии будет по силам оперировать спорткомплексом как городским сооружением. «Кто там будет хозяйничать, вахтер?» – иронизирует депутат. А для того, чтобы летом на базе комплекса эффективно работал летний лагерь, как планируется сегодня, по его мнению, нужно менять всю систему организации городских пришкольных лагерей.

Еще Горлач считает несправедливым, что проводимая реконструкция даст Кренгольмской гимназии преимущество перед другими гимназиями города к моменту постройки государством единой гимназии. Когда это случится, у властей города появится весомый, по его мнению, аргумент, позволяющий оставить в статусе муниципальной именно ту гимназию, в инфраструктуру которой вложено без малого 2 млн евро городских денег.

В создании проекта участвовали будущие пользователи

Сергей Горлач был также противником проведения единой поставки на реконструкцию стадиона Кренгольмской гимназии. Но именно целостная, а не разбитая на этапы поставка, с точки зрения Ирэны Вейс-Вендт, позволяет экономить городские средства и даст возможность при реконструкции стадиона «Кренгольм» (что потребует времени) использовать в качестве легкоатлетической базы именно спортцентр гимназии, ведь в городе больше нет беговых дорожек на 400 и 800м (и на стадионе «Калев-Фама», и у 6-й Школы беговые дорожки только 100-метровые).

Ирэна Вейс-Вендт:

– В данном случае поставку нельзя было разделять на этапы: на генплане хорошо видно, что все сооружения объекта примыкают к друг другу.

Что же касается далеко идущих планов, призванных, по мнению С. Горлача, якобы спасти в будущем нынешний статус Кренгольмской гимназии, то, если исходить из рассказа госпожи Вейс-Вендт, поначалу речь шла действительно только о реконструкции стадиона (как у 6-й Школы). Концепцию строительного проекта Департамент городского хозяйства разрабатывал совместно с учителями физкультуры, уставшими гонять со школьного стадиона и старого фруктового сада пьянчуг, и руководителем по интересам гимназии, предложившей массу интересных идей для проведения уроков и репетиций школьных спектаклей на открытом воздухе. В итоге и пришли к идее закрытой территории школы и спортивного центра, которую одобрила директор Ирина Янович, тогда еще не работавшая председателем Нарвского горсобрания, согласившись продолжить проектирование в выбранном направлении.

Что касается «преимуществ» перед другими гимназиями, то они у этой школы уже есть: это 2 полноценных спортивных зала, бассейн и танцевальный зал.

Успеют ли к 1 сентября?

Строители обещают успеть завершить работы к началу слеюующего учебного года. Во всяком случае курирующий строительство со стороны Департамента городского хозяйства Евгений Смирнов темпами работ удовлетворен и говорит, что строители тартуской фирмы Jaagor Grupp OÜ с субподрядчиками, среди которых есть и нарвские фирмы, «идут в графике», основные бетонные работы уже проведены. Главное, чтобы из-за ситуации с коронавирусом не затормозились поставки из-за рубежа необходимых материалов и оборудования. Если чрезвычайное положение в ближайшие недели будет снято, то эта опасность не грозит.

Наталья Соболева





