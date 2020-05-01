ФОТО: "Урожайный" год. В первых числах мая на территории Нарва-Йыэсуу саперы нашли и обезвредили 242 опасных боеприпаса времен Второй мировой

Дата публикации: Сегодня, 11:11 Просмотрено: 162

Начало мая выдалось «урожайным» для саперов Восточно-Эстонского центра разминирования – на административной территории расширившегося в 2017 году Нарва-Йыэсуу они нашли и обезвредили 242 боеприпаса.

По словам руководителя Восточно-Эстонского центра разминирования Рауно Райдлоо, боеприпасы нашли в Сиргала, Аувере и Синимяэ. Все они - времен Второй мировой войны.

«По сравнению с прошлым годом, этот год принес нашим саперам гораздо больше вызовов. Причиной тому – информированность жителей, которые правильно реагируют на опасные находки», - пояснил Рауно Райдлоо, добавив, что общий профиль человека, сообщающего в центр тревоги о подозрительных предметах – « человек заботящийся о безопасности общества».Руководитель Восточно-Эстонского центра разминирования напоминает, что при обнаружении любого взрывоопасного или похожего на него предмета, ни в коем случае нельзя его трогать или куда-то переносить/перевозить. При первой возможности следует позвонить по номеру 112 и сообщить о находке. Желательно обозначить как-то это место, чтобы предупредить людей и чтобы саперам было легче ее найти.

«В труднодоступных местах нас всегда выручают координаты, которые с помощью мобильного телефона легко определить, сохранить и передать», - говорит Рауно Райдлоо.

По состоянию на 7 мая Восточно-Эстонский центр разминирования получил с начала года 153 рабочих вызова, в ходе которых обнаружили 821 боеприпас.



