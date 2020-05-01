Боевой орден Красной Звезды получил за разминирование Нарвы

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День Победы, 9 мая, для нашего города праздник особый. Бои за Нарву были долгими и кровопролитными. Но даже после того, как в город вошли советские войска, его освобождение продолжалось – каждый камень в Нарве был заминирован. И в дело вступили саперы.

Юрий Александрович Дьяконов был человеком мирной профессии – архитектором, после войны отстраивал Севастополь, Мурманск и родной Ленинград.

Зигзаги судьбы подчас непредсказуемы. Больше 15 лет проживает в Нарве Екатерина Добровольская, и только недавно, когда собирали сведения к Бессмертному полку, выяснилось, что ее дед, Юрий Александрович Дьяконов, получил боевой орден Красной Звезды именно за разминирование Нарвы. Выписка из представления к высокой награде гласит, что «старший лейтенант Дьяконов, работая в должности полкового инженера, разведал до 25 км минных полей, в течение четырех месяцев сделал ДУС «НАРВА» лучшим по оборудованию в дивизии, подготовил 30 человек саперов для стрелковых рот».

Немало споров было о том, что послужило причиной катастрофического разрушения Нарвы. В течение многих послевоенных лет не оспаривалась версия о минировании и последующем подрыве городских зданий немецкими войсками перед отступлением. Затем в одночасье было велено считать, что город разрушила «авиация Федюнинского». Версия слабая, но идеально вписывается в сегодняшние политические реалии. Не было у Советской армии «летающих крепостей» и «Либерейторов», способных на ковровые бомбардировки, приводящие к таким тотальным разрушениям. Это, скорее, удел союзников, достаточно вспомнить Дрезден.

Но пусть историей занимаются специалисты, желательно, независимые. А вот то, что старший лейтенант Дьяконов разминировал то, что не успело взорваться в Нарве – факт неоспоримый. Информация к размышлению.

Юрий Александрович прожил долгую и достойную жизнь, 92 года. Был человеком мирной профессии – архитектором, закончил архитектурный факультет Ленинградского строительного института, трудился в институте «Ленгипрогор». О войне, по словам потомков, говорить не любил. После войны отстраивал Севастополь, Мурманск и родной Ленинград, был одним из авторов проекта центральной площади города Выборга и автором памятника «Сад мира» — мемориала, входящего в Зелёный пояс Славы.

Дьяконов был настоящим русским интеллигентом, любил и прекрасно знал классическую литературу, музыку, живопись. Много путешествовал, бывал в Англии, Норвегии, Италии. Писал акварели.

Сегодня его жизнь продолжается в потомках, внуках и правнуках. И одной из внучек довелось жить в городе, который спасал ее дед.

Виталий Школа



