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Город / В центре вниманияС 7 мая до конца ЧП на линии Нарва - «Прогресс» - «Эрегетик-2» - Рийгикюла - Пеэтерристи будет работать  автобус №36Р. Смотрите расписание!

Дата публикации: Вчера, 18:55 Просмотрено: 520

Департамент городского хозяйства  Нарвы сообщает, что с 7 мая до окончания чрезвычайного положения начинает работать автобусная линия №36Р по маршруту Ледовый холл – сады Прогресс – сады Энергетик-2 – Рийгикюла кладбище – сады Пеетерристи.

С 7 мая до конца ЧП на линии Нарва - «Прогресс» - «Эрегетик-2» - Рийгикюла - Пеэтерристи будет работать  автобус №36Р. Смотрите расписание!
Иллюстративное фото.

Автобус будет ходить по следующему расписанию:

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