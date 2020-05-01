С 7 мая до конца ЧП на линии Нарва - «Прогресс» - «Эрегетик-2» - Рийгикюла - Пеэтерристи будет работать  автобус №36Р. Смотрите расписание!

Город / В центре вниманияС 7 мая до конца ЧП на линии Нарва - «Прогресс» - «Эрегетик-2» - Рийгикюла - Пеэтерристи будет работать автобус №36Р. Смотрите расписание!
Дата публикации: Вчера, 18:55 Просмотрено: 520
Департамент городского хозяйства Нарвы сообщает, что с 7 мая до окончания чрезвычайного положения начинает работать автобусная линия №36Р по маршруту Ледовый холл – сады Прогресс – сады Энергетик-2 – Рийгикюла кладбище – сады Пеетерристи.
Иллюстративное фото.
Автобус будет ходить по следующему расписанию: