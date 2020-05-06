Нарвские автобусы во время кризиса: вместо 80 мест – 17, и многим желающим в них не попасть. В горуправе признают, что проблему до конца ЧП не решить

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Из-за ситуации с коронавирусом нарвские пригородные автобусы в сады ходят полупустыми и, не останавливаясь, проезжают мимо остановок, где их напрасно ждут пассажиры, жалуются наши читатели.

ФОТО: Два 37-х автобуса подряд не взяли пассажиров. На лобовом стекле надпись: "Не более 17 человек". Ирина Токарева

Садоводы: как попасть на дачу?

Вот один из конкретных примеров, о котором рассказала по телефону наша постоянная читательница, 83-летняя пенсионерка Таисия.

«На прошлой неделе мы ждали автобус на остановке «Энергетик-2», но он прошел мимо, не останавливаясь. Следующий, дополнительный - тоже мимо. Я сама не видела, но другие пассажиры сказали, что дополнительный был почти пустым. Осталось на остановке пассажиров человек семь. Один из них, мужчина с ребенком, позвонил в «Атко», спросил, будет ли еще автобус. Ему ответили: «Автобусов больше не будет». Тогда мужчина вызвал себе такси, а мы, остальные, вернулись на дачи.

На следующий день мы, несколько пенсионерок, заранее пошли на конечную остановку 38 автобуса, на Рийгикюла. Это для нас, пожилых, неблизкий путь, ведь некоторые уже с палочками ходят. Все очень устали, но зато сели на автобус и уехали, а мимо нашей остановки, «Энергетик-2», автобус снова прошел, не останавливаясь. Там было человек десять пассажиров. Сейчас самое горячее время на даче. Как же нам, пенсионерам, у которых нет личного транспорта и денег на такси, попасть на свои участки?»

Управа: проблему не решить до конца ЧП

Наше издание обратилось в Нарвскую горуправу с просьбой прокомментировать эту ситуацию. Старший специалист по благоустройству Вера Михайлова подтвердила, что проблема действительно существует. Решить ее, пока в стране не закончится период чрезвычайного положения, нет физической возможности, хотя в качестве дополнительных задействованы все свободные автобусы фирмы-перевозчика Atko.

Вера Михайлова:

- Сейчас таких случаев, о которых рассказали ваши читатели, может быть довольно много. Правительство приняло решение, чтобы на период ЧП в автобусе использовалось только 50% сидячих мест. Подчеркну - именно сидячих, а не общих, мы этот вопрос специально уточняли в Таллинне.

А поскольку в наших городских автобусах общее число мест около 80, а сидячих только 32-34, то, соответственно, число мест в каждом автобусе уменьшилось с 80 до 17. Поэтому, чтобы перевозить то же количество пассажиров, что и до ЧП, пришлось бы на линии пустить в 4-5 раз больше автобусов. Но такой возможности нет.

Сейчас на дачные направления помимо городских пущены автобусы, которые перевозят работников Нарвских электростанций. Когда эти автобусы не задействованы для своей основной задачи, их используютна пригородных маршрутах в качестве дополнительных, которые идут сразу вслед за рейсовыми автобусами.

В этих дополнительных рабочих автобусах сидячих мест больше. Но все равно, даже двух автобусов недостаточно, чтобы перевезти всех желающих. Что же делать? Помнить о том, что сейчас в стране чрезвычайное положение и ограничить поездки на дачу до минимума, советует старший специалист. «Стремление людей попасть на природу понятно, и, конечно же, по пословице, май весь год кормит, однако стоило бы по возможности ограничить количество поездок на дачу - хотя бы до двух раз в неделю», - говорит Вера Михайлова.

Автобусы бесплатные, но не безразмерные

Как известно, с 17 апреля и до окончания чрезвычайного положения плата за проезд на пригородных маршрутах № 34, 36, 37, 38, 39 и 41 не взимается. Обеспечить эту меру, а также дополнительные рейсы, которых сейчас на пригородных маршрутах ежедневно производится более 20-ти, стало возможно благодаря финансовой поддержке, которая была выделена из резерва правительства по решению правительственной комиссии по чрезвычайному положению.

Такое решение было принято из соображений безопасности как водителей, так и пассажиров, поясняет Вера Михайлова. Но, к сожалению, некоторые садоводы с тех пор, как автобусы «дачных» направлений стали бесплатными, стали ездить на свои участки не реже, а наоборот, гораздо чаще, чем раньше, что, конечно, ситуацию не улучшает. «Стоит поберечь как свое здоровье, так и нервы - и свои, и водителей. Можно запланировать поездку на менее загруженные рейсы и уехать в город на последнем автобусе или заночевать на даче», - советует специалист.

К сожалению, та же напряженная ситуация сейчас возникает и на городских рейсах, отмечает Вера Михайлова. Поскольку первоочередная задача - обеспечить людям возможность добраться до своего рабочего места, на городских маршрутах дополнительные автобусы пущены на рейсах, которые везут рабочие смены на предприятия, например, на Amphenol в район Кулгу, в промпарки Nakro и Kadastiku. Дополнительные рейсы по этим маршрутам также обеспечиваются за счет рабочих автобусов Нарвских электростанций. В общей сложности сейчас в Нарве ежедневно производится 31 дополнительный автобусный рейс, сообщила нашему изданию Вера Михайлова.

Ирина Токарева



