Осталось всего 39 ковавших Победу нарвитян. Совет ветеранов желает проживающим в Нарве фронтовикам и труженикам тыла здоровья и перечисляет их поименно

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Когда-то в Нарве проживали тысячи ветеранов Второй мировой, действовали восемь районных отделений городского Совета ветеранов.

75-летие Победы в Нарве встречают 23 фронтовика и еще 16 нарвитян, ковавших победу в тылу. В своем поздравительном обращении Нарвский Совет ветеранов перечисляет всех поименно.

Война - какое короткое, но страшное слово, говорится в обращении Нарвского Совета ветеранов.

Как много жизней унесла она, сколько детей остались сиротам, сколько разрушено судеб…

От любого солдата в мире требуется, чтобы во время войны он ставил cохранение своей страны выше своей жизни. Наши ветераны-фронтовики с честью выполнили свой солдатский долг. Сегодня они люди почтенного возраста, всем им давно за 90 лет, но бодрости духа и жизнелюбия им не занимать.

Перечислим поимённо всех ковавших Победу нарвитян, сегодня встречающих прекрасный праздник.

Ветераны-фронтовики Нарвы:

Берлин Галина Ивановна,

Буйнова Мария Петровна,

Гаврилюк Нина Алексеевна,

Ганзевич Вера Павловна,

Конев Александр Григорьевич,

Корзанов Василий Афанасьевич,

Котляров Михаил Михайлович,

Кравцов Павел Иосифович,

Кудейкин Иван Андреевич,

Кудрявцева Тамара Ивановна,

Кузьмин Николай Васильевич,

Литвинова Евгения Егоровна,

Ларина Клавдия Александровна,

Михайлов Георгий Иванович,

Поселенов Юрий Николаевич,

Семёнов Пётр Алексеевич,

Семёнова Анна Дмитриевна,

Сергеев Александр Иванович,

Синицына Мария Васильевна,

Терентьева Зоя Александровна,

Трофимов Леонид Дмитриевич,

Чубарова Мария Леонтьевна,

Элксниньш Тамара Николаевна.

"День Победы приближали как могли" поётся в песне. Трудовая вахта была столь же важна для достижения победы, как и фронтовой подвиг. Самоотверженно работали как в военное, так и в мирное время труженики тыла:

Аввакумов Николай Родионович,

Андреева Евгения Александровна,

Богомолова Лидия Тимофеевна,

Власов Николай Михайлович,

Горнова Валентина Михайловна,

Манихин Пётр Григорьевич,

Назарова Александра Евграфовна,

Наумова Зоя Павловна,

Петров Иван Степанович,

Пименова Лидия Михайловна,

Помазан Марк Филиппович,

Пономарёва Александра Ивановна,

Пушкарёва Валентина Константиновна,

Стасюк Елизавета Георгиевна,

Удальцов Иван Петрович,

Фокин Иван Васильевич.

Пожелаем всем здоровья, долгих лет жизни и мира! Будем помнить о тех, кто не дожил до 75-летия Победы, низкий им поклон и светлая память!