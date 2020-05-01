Нарвитянина будут судить за порочащий центр "Lad" комментарий в Facebook. Сам он уже просит прощения за свои слова

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Центр помощи детям с особыми потребностями Laste Päevakeskus "Lad" обратился в суд с иском об опровержении ложных высказываний в социальной сети Facebook, рассказывает rus.err.ee.

Коллаж: wikimapia/pixabay.com

В конце прошлого года в СМИ вышло несколько материалов о том, что центр "Матвейка" не получает от Нарвы финансирования, которые вызвали резонанс в обществе.

В комментариях к этим статьям в социальной сети Facebook один из комментаторов утверждал, что "Матвейка" не получает денег, потому что не дает откаты, а центр "Lad" дает, но никаких доказательств приведено не было. Комментатор посоветовал посмотреть на состав горсобрания и правление центра, но никаких имен не называл (в правление некоммерческой организации Laste Päevakeskus "Lad" входит депутат Елена Пахомова - прим. rus.err.ee).

"У меня нет никаких доказательств, я просто высказал предположение, почему "LAD" получает деньги, а "Матвейка" - нет. Я не хотел навредить или оскорбить работников центра "LAD", помогающих детям. Комментарий в соцсети удалил. Извинился за то, что высказал неверное предположение", - сказал проштрафившийся комментатор rus.err.ee, добавив, что впредь он будет осторожнее высказывать мнение в социальных сетях.

Ответчик написал суду свое объяснение и извинение за ложный комментарий, но примет ли истец извинения до суда или нет, пока не известно.



