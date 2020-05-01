 Раздавать чистящие средства квартирным товариществам Нарвы не планировалось. Рекомендуется ежедневно проветривать помещения общего пользования, поставить на каждом этаже дезинфицирующие средства для рук

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Обратившиеся в «Нарвскую Газету» читатели поинтересовались: будут ли в нашем городе квартирным товариществам бесплатно раздавать чистящие средства для борьбы с коронавирусом?

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О такой инициативе столичных властей наши читатели узнали из СМИ, которые рассказали о том, что в Таллинне квартирным товариществам раздают 30 тысяч литров дезинфицирующих средств. А что в этом плане предпринимается в нашем городе?

В ответ на наш запрос руководству Департамента городского имущества и хозяйства его директор Елена Скулачева сообщила, что в Нарве бесплатная раздача чистящих средств квартирным товариществам для борьбы с коронавирусом пока не планировалась.

В пояснении к своему ответу госпожа Скулачева отметила, что для квартирных товариществ в период распространения COVID-19 Департамент здоровья выпустил специальную инструкцию.

Елена Скулачева:

- Обязанность следовать инструкциям и выполнять касающиеся жилых помещений распоряжения руководителя чрезвычайного положения лежит на собственниках и квартирных товариществах. Что касается Таллинна, то там город передаст квартирным товариществам не средство для дезинфекции, а концентрированное чистящее средство общего назначения. Количество инфицированных в Таллинне гораздо выше, чем в Нарве, поэтому данное решение столичные власти принимали исходя из ситуации в их самоуправлении. В Нарве же бесплатная раздача чистящих средств квартирным товариществам пока не планировалась.

Мыть подъезды и лифты нужно ежедневно

Мы заглянули в Инструкцию Департамента здоровья, которая доступна в интернете (в том числе и на русском языке) на сайте https://www.terviseamet.ee . Между прочего там говорится о необходимости проводить ежедневную влажную уборку с чистящим средством в подъездах и лифтах. В последних должны мыть не только полы, но и стены, и двери, и кнопки. При этом необходимо использовать индивидуальные средства защиты от используемых химикатов и вирусов, находящихся на поверхностях.

Рекомендуется мыть принадлежности после каждой уборки и стирать при высоком температурном режиме (65-90 градусов) тряпки для уборки и рабочую одежду. Рекомендуется ежедневно проветривать помещения общего пользования, поставить на каждом этаже дезинфицирующие средства для рук, а в лифте ездить поодиночке или со своей семьей.

Нужно ежедневно освобождать мусорные ящики общего пользования и мыть их крышки, после чего одноразовые перчатки следует сразу же выбросить.

Подготовила к печати Наталья Соболева



