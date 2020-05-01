Нарвитянка: почему в условиях ЧП не закрыли нарвский бар «Боцман», в котором кучкуются люди с «явно низкой социальной ответственностью»? Комментируют управа, полиция и хозяин бара

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Бары и рестораны с отдельным входом сегодня могут работать при соблюдении правил безопасности.

ФОТО: Сотрудники службы охраны правопорядка 20 апреля дважды проверяли соблюдение требований в баре «Боцман».

Уважаемая редакция! В условиях неблагоприятной эпидемической обстановки у нас в городе и стране закрыты все торговые центры, центры семейных врачей, производства, детсады, школы, кафе и рестораны, пишет нам наша читательница Элла. Работают только магазины и аптеки, снабжающие население жизненно необходимыми товарами.

Но, видимо, к последним "жизненно необходимым" относятся также и питейные заведения - например, бар «Боцман» в торговом центре на улице Креэнхольми. Бар работает с 10 до 19 и снабжает страждущих водкой и пивом, потоки которых не уменьшились в связи с ЧП в стране. Заведение небольшое, плошадью всего 5х5м, а народу внутри кучкуется достаточно, правило двух метров между людьми не соблюдается.

Контингент этого заведения - люди явно низкой социальной ответственности, даже в условиях пандемии они не желают отказываться от вредных привычек. Посетители бара не носят ни перчаток, ни масок, а потом возвращаются в семьи и рабочие коллективы. К короновирусу, думаю, они вообще относятся скептически! Представьте теперь, если такое заведение посетит коронавирус - мало не покажется всему городу.

Действительно ли есть необходимость рисковать жизнями добропорядочных граждан ради открытия этого заведения (и ему подобных) в нынешних условиях? Насколько это вообще законно? Как мне известно из СМИ, по закону барам можно работать, только если продукция реализуется на вынос.

Получив такое обращение, мы немедленно связались со Службой правопорядка Департамента городского хозяйства с просьбой разобраться в ситуации. Буквально через день мы получили ответ главного специалиста Службы правопорядка Дмитрия Дьякова:

- Распоряжением руководителя особого положения введено ограничение на свободное передвижение и запрет на пребывание с 22:00 часов в заведениях общественного питания, в том числе ресторанах, кафе, барах. Это значит, что бары должны закрываться не позднее 22.00. Владельцы баров должны обеспечить наличие средств дезинфекции, а также следить, чтобы исполнялось требование «2+2».

Согласно требованию постановления употребление алкоголя и еды запрещено только в тех учреждениях общественного питания, которые находятся внутри торговых центров и не имеют отдельного входа. Сотрудники службы охраны правопорядка 20 апреля 2020 года дважды проверяли соблюдение этих требований. Проверка показала, что в баре в доступном для клиентов месте находилось дезинфицирующее средство, и количество клиентов было 1 и 2 человека соответственно.

По информации Нарвского отделения полиции, вызовов о возможном нарушении требований запрета на пребывание к ним тоже не поступало.

Комментарий хозяина бара

«Я возмущён тем, что Вы публикуете текст письма некой нарвитянки Эллы, в котором содержится прямое публичное оскорбление и унижение клиентов бара, написал нам владелец бара «Боцман» Дмитрий Куликов. - Если дословно, то Элла навешивает клиентам бара ярлык: « люди с явно низкой социальной ответственностью»! Хочу отметить, что данное определение в этой публикации вызвало волну негодования к вашей газете среди клиентов бара. По этому поводу у меня вопрос. По какому праву Вы печатаете оскорбительные письма в адрес конкретного бара, тем более что это не единственное заведение, торгующее алкогольными напитками в период ЧС? Тем самым, печатая это письмо и не разобравшись в статусе посетителей, Вы приравниваете добропорядочных людей к низшей ячейке общества и наносите вред репутации бара. Чтобы не быть голословным, советую Вашему корреспонденту посетить этот «рассадник коронавируса с людьми низкой социальной ответственности», т.е. бар «Боцман» и лично убедиться, что оскорбительные выпады в сторону клиентов – это всего лишь домыслы больного воображения так называемой нарвитянки. Так же я готов к любому диалогу для разъяснения этой ситуации».

Подготовила Софья Боборенко



