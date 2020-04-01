Из-за вызванных COVID-19 проблем в Нарве коллективные сокращения пока происходят не очень активно: от 63 сотрудников избавляются два предприятия

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Вопреки всеобщим опасениям, чрезвычайное положение, вызванное эпидемией коронавируса, в Нарве большого числа сокращений на производствах и в учреждениях города не вызвало.

ФОТО: В Нарве о коллективных сокращениях, связанных с чрезвычайным положением, сообщили два предприятия, в том числе и Hanza Mechanics Narva AS. Hanza Mechanics Narva AS

Пока лишь 2 фирмы

Как сообщила нашему изданию руководитель Нарвского бюро Эстонской Кассы по безработице Инга Пильдер, предприятия Ида-Вирумаа с момента введения чрезвычайного положения еще не уведомили Кассу по безработице о крупных сокращениях, что однако не означает, что их не будет в скором времени.

В Нарве о коллективных сокращениях, связанных с чрезвычайным положением, сообщили два предприятия. Это работающее в Нарве и специализирующееся в сфере тяжелого машиностроения подразделение шведского промышленного концерна Hanza Mechanics Narva AS, предоставившее первое уведомление о коллективном сокращении: пока предположительное число сокращаемых составляет 57 человек (всего на предприятии на производстве изделий из листового металла и финальной сборке трудятся 224 человека). Другое первое уведомление о коллективном сокращении Касса по безработице получила от OÜ Elektroservis, планирующего сократить предположительно 6 человек. Таким образом, согласно первоначальной информации, в общей сложности в Нарве будет сокращено 63 человека.

Что касается единичных сокращений, то учет маленьких (не коллективных) сокращений, как нам сообщила Инга Пильдер, по местным самоуправлениям не ведется.

На вопрос о том, людей какого возраста и пола чаще всего касаются сокращения в Нарве, сотрудник Кассы ответила, что возраст сокращаемых работников зависит от профиля и сферы деятельности предприятия, которое самостоятельно устанавливает критерии сокращений, а пол и возраст при этом большого значения не имеют.

О других возможных коллективных сокращениях ничего не известно и руководителю Ида-Вируского отделения Центрального Союза профсоюзов Эстонии Александру Старцеву.

- Я знаю только информацию о предприятиях, которые входят в наш профсоюз, - пояснил он нашей газете. - Это в первую очередь коллективное сокращение на работающем в Нарве подразделении шведского концерна HANZA Mechanics. Знаю, что происходят сокращения и у энергетиков, но последние являются плановыми. В других отраслях все вроде бы в более-менее стабильном состоянии: хватает работы сегодня у представителей транспорта, медиков и учителей. С другой стороны, наибольшие трудности введение режима чрезвычайного положения вызвало в таких отраслях сферы обслуживания, как торговля, гостиничный бизнес, международные перевозки — как пассажирские, так и грузовые.

Первым делом — хлеб насущный

Заведующая Ида-Вирумааским отделением Кассы по безработице Аннеки Теелахк, с которой мы также пообщались на тему сокращений, вызванных пандемией, считает, что в Нарве больших сокращений нет, возможно, потому, что многие предприятия воспользовались правом получить государственное пособие в связи с экономическими трудностями, вызванными коронавирусом.

Аннеки Теелахк:

- За весь период с начала введения чрезвычайного положения в Нарве уволились с предприятий порядка 500 человек, но не все эти увольнения были связаны с чрезвычайным положением. Небольшие сокращения происходили и раньше. Как поменяется ситуация на рынке труда, сегодня прогнозировать довольно трудно. Но можно предположить, что эти изменения неизбежны. В частности, предприятий, которые испытывали трудности еще до введения чрезвычайного положения, останется меньше. Несомненно, ситуация изменится на рынке услуг красоты, потому что в этой сфере у нас уже много лет множество фирм, предлагающих этих услуги. Также и среди наших клиентов многие хотят найти работу только в сфере красоты. Теперь, в новой ситуации, именно эта сфера является одной из проблемных, поскольку работавшие в ней ранее должны будут искать работу в другой сфере. Ведь, когда доходы людей сократятся, они будут больше думать об удовлетворении основных потребностей, в первую очередь о еде и безопасности, и только потом о других вещах.

Речь — о коллективных сокращениях

Цифра 500 в ответе Аннеки нас несколько насторожила. Это все-таки, согласитесь, на порядок больше, чем изначальные 63 работника, подпадающих под сокращение.

Вот что на этот счет пояснила Инга Пильдер:

- Мы говорим о коллективных сокращениях, а не просто о сокращениях. Коллективное сокращение означает, что в течение 30 календарных дней трудовые договоры прекращаются по крайне мере с 5 работниками на предприятии, где менее 20 работников; 10 работниками на предприятии, где трудятся 20-99 работников; 10 процентами работников на предприятии со 100 и более работниками; 30 работниками на предприятии с 300 работников.

О коллективных сокращениях работодатель обязан уведомлять Кассу по безработице. Что касается статистики, то если до введения чрезвычайного положения, по состоянию на 12 марта в Нарве было 3162 зарегистрированных безработных, то по состоянию на 26 апреля - 3719 зарегистрированных безработных. С начала введения чрезвычайного положения в Нарве зарегистрировались 554 новых безработных, не все из которых потеряли работу в связи с введением чрезвычайного положения (у многих закончились обязательственно-правовые или временные договоры). На учет в Кассу по безработице встают также после отпуска по уходу за ребенком, окончания обучения и т. д.

Что за вакансии?

После пандемии мир неизбежно станет другим. А вместе с этим произойдет и переоценка ценностей.

Аннеки Теелахк:

- Мы станем больше ценить то, что имеем: своих близких, свое рабочее место и трудовой коллектив. Для тех же, кто пока не имеет работы, хочу сказать, что вакансии на бирже труда имеются. Как на предприятиях, так и в сельском хозяйстве, где фермеры ищут рабочую силу. На самом деле найти работу в другом городе или поселке нет ничего страшного, учитывая маленькие размеры Эстонии. Все, у кого есть навыки, умение и желание, могут себе найти рабочее место, пусть и временное.

По словам Инги Пильдер, в условиях ограниченного передвижения по стране, вызванного чрезвычайным положением, соискатели работы продолжают ее поиск и вместе с консультантом рассматривают, как сложившаяся ситуация повлияла на ту сферу, в которой человек ищет работу. Рынок труда по-прежнему остается активным, есть сферы, в которых объем работы сокращается, но рабочие места есть также на производстве, где объем заказов увеличился, растет число предложений и в сельскохозяйственном секторе.

На данный момент, по данным Инги Пильдер, в Ида-Вирумаа 505 вакансий, из них в Нарве и Нарва-Йыэсуу - 268 предложений о работе. В основном требуются квалифицированные работники и ремесленники, операторы станков и оборудования, строители, продавцы, также ищут специалистов высшего звена и руководителей.

В работниках из Ида-Вирумаа заинтересованы также несколько предприятий сельскохозяйственного сектора из других уездов. Вакансий для ставшей популярной работы из дома насчитывается 11.

Напомним, что сегодня, когда все бюро обслуживания Кассы по безработице закрыты для клиентов, зарегистрироваться в качестве безработного и подать все необходимые ходатайства о пособиях и возмещениях можно на портале Кассы по безработице e-töötukassa, для этого нужно иметь Mobiil-ID или ИД-карту.

Есть резерв для выплат компенсаций

Когда-то Кассу по безработице упрекали в том, что она накопила слишком большой резерв средств. Но именно этот резерв теперь, в сложные времена, по словам Аннеки Теелахк, выручает как работодателей, так и людей, оставшихся без работы. Вот только число поданных в Ида-Вирумаа заявок на компенсацию сокращенных из-за кризиса зарплат работникам оказался, по данным недельного обзора состояния безработицы, вдвое ниже среднего показателя по Эстонии.

В северо-восточном регионе Эстонии временным пособием, предназначенным для сохранения рабочих мест, воспользовались более 300 фирм, подавших заявки на компенсацию сокращенной зарплаты примерно 1600 работникам. В общей сложности компенсация запрошена для 2% работников в Ида-Вирумаа, в то время как средний показатель по Эстонии составляет 4%. Но и этот показатель, по мнению специалистов Кассы по безработице, довольно хороший, поскольку Ида-Вирумаа по нему находится на четвертом месте по стране.

Работодателям напоминают, что заявки на компенсацию Касса по безработице принимает до конца мая. Вся информация есть и на русском языке, в том числе ходатайство можно подать на русском языке через портал самообслуживания. В случае необходимости консультанты Кассы консультируют, в том числе и по вопросам предоставления заявления о компенсации заработной платы.

На понедельник этой недели общий размер компенсаций заработной платы составлял 26 047 650 евро.

Наталья Соболева



