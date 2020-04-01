Предполагающая, что месяц назад переболела коронавирусом нарвитянка: где же можно сдать анализы на наличие антител к СOVID-19? «Такие тесты делают населению Сааремаа, а чем Ида-Вирумаа хуже?!»

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Нарвитянка Наталья прислала нам письмо, в котором просит дать ответ на вопрос волнующий очень многих жителей Ида-Вирумаа, Эстонии в целом. Где можно протестироваться на наличие антител, готовых противостоять повторному заражению коронавирусом?

Антитела и коронавирус. Фото: europeanpharmaceuticalreview.com

Ниже приводим ее письмо в полном объеме.

В конце марта — начале апреля я переболела какой-то инфекцией, пишет наша читательница Наталья. Симптомы были вполне схожи с теми, которые наблюдают при течении заболевания, вызванного вирусом СOVID-19. Ломота в теле, температура, поднимавшаяся три вечера подряд, ужасный продолжительный кашель, исходивший откуда-то снизу, чуть ли не из живота, боли в горле; горло из-за надорванной кашлем трахеи толком не зажило и сегодня, хотя после появления первых симптомов прошло чуть более месяца.

И далее, уже после выписки с больничного, гноящиеся глаза, ломота в спине...

К сожалению, открывая мне по телефону больничный лист, семейный врач не порекомендовал какого бы то ни было лечения и не предложил пройти тест на СOVID-19, хотя, по моим соображениям, я по возрасту и наличию хронических заболеваний нахожусь в группе риска.

При выписке с больничного, правда, сказали, что вот теперь меня могут направить на тест. Но время для последнего (по истечении двух с половиной недель от первых симптомов болезни) было явно упущено, поэтому от прохождения теста я отказалась. Я попросила отправить меня при первой же возможности на анализ на наличие в организме антител к возбудителю коронавируса. Мне ответили, что таковых у нас пока не делают.Но ведь такие анализы делают населению Сааремаа, чем же хуже Нарва, Ида-Вирумаа?

Пусть на Северо-Востоке Эстонии эпидемия разворачивается не в таком масштабе, но разве уезду и его муниципалит етам не важно знать истинное количество людей, перенесших это заболевание?

Думаю, важно это и для того, чтобы в будущем в Эстонии была возможность обратиться к базе данных для сбора плазмы крови выздоровевших людей. Многие страны идут по пути чуть ли не поголовного тестирования на антитела, чтобы получить наиболее достоверные сведения об эпидемиологической обстановке на своей территории.

Наша читательница задает главный вопрос: где же сегодня в Нарве можно сдать кровь на наличие антител к коронавирусу?

Семейные врачи сами не знают, где можно сделать такой анализ

К сожалению, как показал и личный опыт сотрудников редакции, сегодня семейные врачи в Нарве на подобные анализы не направляют, так как попросту не знают сами о том, кто и где их проводит. Как ответили нашему корреспонденту в SYNLAB Eesti OÜ, куда мы также обратились за разъяснением, там подобных исследований не делают.Но оператор SYNLAB рекомендовал нам связаться на этот счет с проектом Icosagen, производящим микробиологические анализы.

Последовав этому совету, редакция сделала запрос в это учреждение. Однако обратной связи оттуда до сих пор не последовало.Н

очередной запрос по поводу возможности сдачи проб на антитела к возбудителю COVID-19 желающим узнать, переболели они вирусом Covid-19 или нет, был отправлен в Департамент здоровья (Terviseamet), ответ откуда поступил незамедлительно.

Меелис Поолакесе, сотрудник Департамент здоровья:

Вы отправили запрос в Департамент здравоохранения об обнаружении антител в сыворотке крови человека, который, возможно, пострадал от этой болезни. Насколько известно Департаменту здравоохранения, серологические тесты в настоящее время не используются в общей клинической практике в Эстонии. Известно, что такие исследования можно будет проводить с начала мая. Для направления на анализ свяжитесь, пожалуйста, с вашим семейным врачом.

Выходит, надо ждать мая? Оказалось не все так просто. Разъяснения ситуации редакция получила также от руководителя по лечебной работе Нарвской горбольницы Пилле Летюка. Госпожа Летюка рассказала, что правительство Эстонии приняло решение о проведении двух крупных сероэпидемиологических исследований (то есть определение вирусных антител) для определения степени распространения коронавируса в Эстонии. Первый этап обследования пройдет с 1 мая по 31 июля 2020 года и охватит население острова Сааремаа (1080 человек) и столичного района Ыйсмяэ (1080 человек). Репрезентативные случайные выборки обеих общин сформированы Эстонским фондом медицинского страхования.

О месте проведения второго этапа исследования пока не сообщается. Поскольку финансируется это исследование на государственные средства, а координирует исследование Тартуский университет, то и решение о месте проведения второго этапа принимают не местное самоуправление и не Нарвская больница.

Пилле Летюка пояснила, что в ответе, данном редакции Департаментом здоровья, речь ведется о начале мая, когда как раз стартует первый этап серологического исследования, в который нарвитяне однозначно не попадают. Дойдет ли второй этап до Нарвы, на сегодняшний день неизвестно.



