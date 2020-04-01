ВИДЕО: Латающая нарвские дороги огнедышащая чудо-машина, по мнению обывателей, делает это не очень-то качественно. В управе говорят, что все ок

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Читательница Тамара прислала в нашу редакцию снимок автомашины, которую, ее словам, увидела в Нарве впервые: «огнедышащий агрегат» в этот момент заделывал дырки на улице Тулевику. Тамару радует, что изъянов на нарвских дорогах теперь будет меньше. Вместе с тем она опасается, что выдержат такие "заплатки" недолго.

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Мы побывали на месте и можем сказать - результат, на взгляд обычного горожанина, действительно сомнительный: ямка, засыпанная мелкой щебенкой, и по центру - связывающий ее состав. Полностью щебенка связываться не хочет, часть ее машины уже разнесли по дороге.

Cтарший специалист по дорогам Департамента городского хозяйства НГУ Александр Черноситов, комментируя ситуацию, ответил, что машина, которую видела наша читательница, выполняет работы по ремонту дефектов дорожного покрытия в городе: заделывает их при помощи разогретой битумной эмульсии и гранитной крошки. Принадлежит машина фирме N&V, выполняющей таким образом договорные обязательства перед городом.

- Данный вид ремонта используется в Эстонии достаточно продолжительно не только местными самоуправлениями, но и департаментом шоссейных дорог, - поясняет чиновник. - Ранее, и неоднократно, аналогичные работы уже проводились в городе.

В то же время неудивительно, что нашей читательнице такая машина попалась на глаза впервые: эта технология используется только в весенне-осенний период и при плюсовой температуре.

Пока информацию о полной картине ремонта дорог в этом сезоне Александр Черноситов, сославшись на нехватку времени, предоставить не смог, отметив только, что сезон ремонтных работ в Нарве начался.

- Могу лишь добавить - ремонт и строительство дорог в 2020 году происходить будут, работы ведутся. Позже информацию департамент обязательно предоставит, - обещает чиновник.

Татьяна Завьялова



