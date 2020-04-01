Обращались к молодежным компаниям прямо на улицах Нарвы: можем помочь!

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Советник отдела трудовой занятости министерства социальных дел Келли Илиссон отмечает, что уже более полутора лет система поддержки неактивной молодежи помогает местным самоуправлениям находить в своем регионе молодых людей, которые нуждаются в том, чтобы вернуться в школу или найти работу.

На сегодняшний день этой системой воспользовались хотя бы один раз 58 местных самоуправлений. Начиная с 2018 года более 700 молодых людей по всей стране получили информационную и консультационную помощь. В последнем мониторинге (с октября 2019 года по март 2020-го) 252 молодых человека обратились за помощью через местные самоуправления.До появления системы не было практики, чтобы местные самоуправления сами искали в регионе молодых людей, которые нуждаются в такого рода поддержке. Местные чиновники помогали людям, однако лишь тогда, когда до них доходила эта информация или нуждающийся в помощи человек напрямую к ним обращался. Теперь местные самоуправления первыми делают шаг, проявляя заботу и интерес к молодым людям.

В Нарве, присоединившейся к системе через проект Narva Tugila, эту работу проводил Нарвский молодежный центр. С весны 2019 по весну 2020 году через него прошли около 250 нарвитян. Елизавета Голубева, специалист центра, ведущая программу Narva Tugila, рассказала, что поиск нуждающихся в помощи ведется как при помощи распространения информации в интернете, так и при помощи мобильной молодежной работы. Это значит, что сотрудники центра обращались к молодежным компаниям прямо на улицах города и приглашали на консультации для решения проблем подростков. После выяснения причины проблемы можно было получить консультацию психолога, полицейского работника, юриста, социального работника, получить информационную помощь в поиске трудовых вакансий, составлении CV, представления себя на собеседовании и пр. Также была возможность пройти то или иное обучение через программы партнера проекта, Кассы по безработице.