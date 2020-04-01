«Не надо терпеть боль, мы уже открылись». Нарвская зубная поликлиника работает по новому графику и теста на COVID-19 у пациентов не требует

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Нарвская стоматологическая поликлиника возобновила прием плановых пациентов с 27 апреля.

ФОТО: Главный врач Нарвской стоматологической поликлиники Станислав Беляев: не надо терпеть боль, мы уже открылись. Татьяна Завьялова

С 27 апреля поликлиника работает в понедельник, вторник, пятницу с 9 до 16 часов, в среду и четверг – с 11 до 18 часов. По субботам и воскресеньям оказывается неотложная стоматологическая помощь с 10 до 14 часов по предварительной записи по тел. 35 91 277.

Городской врач Нарвы Андрей Антонов сказал нашему изданию, что общей информации о том, какие частные кабинеты зубных врачей принимают пациентов в Нарве, нет. Хотя, как указывается на сайте kriis.ee, официально плановые приемы у стоматологов разрешены с 21 апреля при условии соблюдения всех требований безопасности. Пациентам следует звонить своим врачам для получения точной информации. Отметим, что неотложная помощь оказывалась и во время карантина, люди могли получить консультационные услуги дистанционно.

Уточните время приема

За время действия чрезвычайного положения в марте и апреле многие нарвитяне не смогли попасть на плановый прием к стоматологу. Значит ли это, что ожидание приема растянется на неопределенное время?

Марина Тривоженко, руководитель по персоналу Нарвской стоматологической поликлиники, сообщила нашему изданию, что врачи будут решать все вопросы по приему своих пациентов индивидуально. Пациенты могут уточнить у своих лечащих врачей, состоится ли прием в запланированное время или он будет перенесен. Людям, не попавшим своевременно на прием, следует подождать телефонного звонка от своего лечащего врача или звонить самим. Если же врач не выйдет на связь, можно позвонить по тел. 35 91 277 и уточнить, ведет ли стоматолог прием.

Марина Тривоженко:

- По ряду причин не все лечащие врачи приступили к работе, поэтому пациент может записаться на прием к другому специалисту. Касса больничного страхования не выделила зубным врачам средств для проведения дополнительного приема, есть только дополнительные финансовые средства на оказание неотложной помощи.

Тест на коронавирус не требуется

У всех врачей, ведущих прием, есть средствах личной защиты. При посещении стоматолога требуется соблюдать правила безопасности. Во-первых, на прием приходить одному, без сопровождающих. Во-вторых, пациент должен быть в маске и пользоваться антисептиком для рук. При первичном приеме требуется заполнить декларацию здоровья в регистратуре, также там пациенту измерят температуру. Проводить предварительный тест на коронавирус не требуется.

Представитель Нарвской стоматологической поликлиники подтвердила, что на данный момент клиентам клиники не будет выставляться отдельный счет за средства индивидуальной защиты врача, так как пока они оплачиваются из средств Больничной кассы. Как в дальнейшем будет решаться данный вопрос, покажет время.

Сколько стоят средства защиты

Как сообщается на официальной страничке Больничной кассы, она покрывает расходы на средства защиты всем своим партнерам, имеющим договор по зубному лечению. В случае платных услуг по зубному лечению и в случае стоматологических учреждений, у которых нет договора БК, пациент сам должен оплачивать средства индивидуальной защиты.

Согласно расчетам Больничной кассы, стоимость средств защиты, необходимых для обслуживания одного клиента, составляет 20-41 евро. В список защитных средств для стоматологов во время чрезвычайного положения входят, например, защитный костюм, маска с респиратором, хирургическая шапка, козырек-визирь, одноразовые защитные очки, перчатки, пластиковые тапочки и дезинфицирующие средства. Средства индивидуальной защиты должны носить врач, медсестра или ассистент, а также другие сотрудники клиники, в том числе администратор.

Софья Боборенко



