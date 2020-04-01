Организаторы празднования 9 Мая в Нарве: включите в 12.00 песню «День Победы», подпевайте, кричите «Ура!»

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Массового празднования 9 Мая в виде традиционного митинга-концерта с последующим шествием к братской могиле и панихидой на ней в этом году в связи с чрезвычайным положением не будет. Оргкомитет празднования Дня Победы в Нарве предлагает всем объединиться символически – в рамках флешмоба.

Фото: архив prospekt.ee

«В этом году мы не можем с вами собраться на митинг, на праздник, - пишет традиционный организатор празднования 9 Мая в Нарве Лариса Оленина. - Мы должны беречь себя, своих родных, соблюдать режим ЧП. Но праздник есть праздник! Он долгожданный, светлый, жизнеутверждающий! Поэтому мы предлагаем всем отметить праздник, участвуя в совместных акциях, добрых делах!»

Вместо участие в митинге на Петровской площади нарвитянам предлагают спеть в тех местах, где они будут находиться. В 12.00 пройдет флешмоб.

«Все мы, независимо от того, где находимся в этот момент (дача, машина, дом, на улице), включаем на телефоне, компьютере, других средствах связи и общения песню «День Победы», поем вместе с исполнителями, поздравляем друг друга троекратным ура!, - предлагает нарвитянам Оленина. - Конечно, никто не запрещает 8 и 9 мая возложить цветы к нашим памятникам. Но нужно будет соблюдать правило 2+2. У каждого памятника будут дежурить волонтеры, чтобы помочь нам не нарушать условий карантина.

От всех жителей города члены оргкомитета по проведению праздника в честь 75-летия Победы возложат букеты из красных гвоздик и венки с надписью «Памяти павших будем достойны! Благодарные нарвитяне». В окрестностях Нарвы 16 мемориалов , памятников, мест захоронения. Наши городские власти всегда заботятся о том, чтобы нарвские памятники были в порядке, чтобы обстановка была около них праздничной и торжественной».