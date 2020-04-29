Официально: Россия останется закрытой для иностранцев до тех пор, «пока борьба с инфекцией не будет завершена»

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Дата публикации: Сегодня, 13:57 Просмотрено: 913

Ограничения для иностранцев на въезд в Россию продлеваются до улучшения эпидемиологической ситуации по коронавирусу, заявил премьер министр РФ Михаил Мишустин.

Коллаж: prospekt/pixabay

"До 30 апреля включительно для иностранных граждан действуют ограничения на въезд в нашу страну. Я подписал распоряжение правительства о продлении этого срока до тех пор, пока борьба с инфекцией не будет завершена и эпидемиологическая ситуация не улучшится", - передает «РИА Новости» слова Мишустина на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по противодействию коронавирусу. То есть, когда именно границы РФ откроются, пока совершенно неизвестно.

При этом, по его словам, для некоторых категорий иностранцев ограничения на въезд в РФ отменят, в том числе для специалистов, которые ведут наладку и техобслуживание импортного оборудования.

"Такая мера позволит снизить негативное влияние ограничений на деятельность российских промышленных предприятий, включая те, которые производят оборудование для борьбы с коронавирусной инфекцией", - пояснил Мишустин.