К трудоустройству — будь готов! Как помогли получить работу тем молодым жителям Ида-Вирумаа, кто не учился и не работал

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Найти работу по душе и соответственно полученному образованию задача не самая простая для любого человека, тем более молодого – опыта еще нет, квалификация не подтверждена, рекомендацию брать не у кого… А что делать, если и образования-то нет, и трудовые навыки отсутствуют?

По cловам советника отдела трудовой занятости Министерства социальных дел Келли Илиссон, в 2018 году в Эстонии не менее 543 молодых людей как бы «выпали» из активной жизни: закончив (или не закончив) среднюю школу, некоторые не пошли учиться дальше или работать, пропав, таким образом, с радаров государства.

О них нет данных ни в Налогово-таможенном департаменте, ни в образовательной системе EHIS. Естественно, такое положение дел не может не волновать общество. Поэтому примерно полтора года назад Министерство социальных дел запустило систему поддержки, цель которой – помочь неактивной молодежи выйти на рынок труда, приобрести рабочие навыки и профессию, короче говоря безработными – не быть!

Молодым жителям Ида-Вирумаа, которые решили наверстать упущенные возможности и прошли непростой путь к своему первому рабочему месту, большую поддержку оказало нарвское MTÜ Lapsele Oma Kodu (НКО «Ребенку – свой дом»), возглавляемое Наталией Умаровой.

На протяжении полутора лет (с апреля 2018 года) НКО вело большой региональный проект «Помощь молодым безработным Ида-Вирумаа в поиске работы», который осуществлялся при поддержке государственного целевого учреждения Innove (Innove выступает посредником в выделении целевых средств Европейского Союза в сфере трудовой жизни и образования).

Наталия Умарова:

– Тех молодых людей, которые пришли к нам в проект за помощью, можно назвать отчасти «потерянными». Обычно такие выпадают из сферы внимания различных организаций, клубов, хотя для молодежи в Нарве в принципе есть много возможностей занять себя. Они не пойдут ни в молодежный центр, ни в кружок по интересам. Это особая категория подростков, которой сейчас никто не занимается. Несговорчивые, со сложными характерами. Надо понимать, что они некомфортно себя чувствуют среди своих более социализированных сверстников, поэтому уходят, образно говоря, на улицу, ища общения и решения своих проблем именно там. Прибавьте к этому различные проблемы в их семьях, например, пьющих родителей, которые не могут дать ни совет, ни положительный пример. У каждого из ребят – своя, зачастую непростая история.

Наталия Умарова отмечает, что специалисты-практики считают: решение проблем «потерянных» подростков должно включать в себя и работу с семьей. Однако государственная программа подходит к вопросу иначе, предполагая, что подростки 16-20 лет уже должны относиться к своей жизни как самостоятельные и ответственные граждане.

В течение полутора лет центром «Ребенку – свой дом» дважды были организованы в Нарве и в Йыхви группы для неактивных молодых людей в возрасте 16 – 26 лет. Умарова отмечает, что центру даже не пришлось искать участников проекта, многие из них и так уже были в сфере внимания НКО. Нарвская группа была сформирована буквально за один день. Поэтому некоторым ребятам из Нарва-Йыэсуу, Силламяэ, Нарвы и Кохтла-Ярве даже пришлось ездить на занятия в Йыхви.

Для молодых людей проводились как групповые занятия, так и индивидуальные консультации. В ходе проекта они получили знания, связанные с трудовым правом, психологией, основами экономики. Их учили справляться с кризисами и стрессом. Неудивительно, что у подростков были завышенные ожидания к будущему рабочему месту, работодателю и зарплате. Индивидуальное консультирование помогало молодым людям оценить свои возможности и компетенции, наметить возможные сферы деятельности для трудоустройства, так как многие их них совершенно не имели представления о том, где они могли бы работать. Очень мотивировал участников проекта диги-день, который был посвящен обучению работе с компьютером. Помимо занятий программа предусматривала экскурсии, поездки, совместные обеды с разговорами о жизни. Все это вкупе раз за разом расширяло кругозор участников, помогая им осознать существующие вокруг них возможности.



Олав Керсен,

руководитель молодежной сферы, Эстонская Касса по безработице На рынке труда молодежь всегда в более слабой позиции. Ищем первое рабочее место Реальные истории По понятным причинам ребята, нашедшие себе место работы с помощью центра «Ребенку – свой дом» в рамках проекта, особо не стремятся к публичности, предпочитая рассказывать о своих историях анонимно. Редакции известны их настоящие имена, но в нашем материале они согласились выступить под псевдонимами. Анна Анну в свое время отчислили из гимназии. Причиной стало её поведение: девушка часто дерзила педагогам, отказывалась выполнять школьные требования, пропускала уроки. Такое поведение было результатом сложной обстановки дома, что и выплескивалось протестным настроением Анны в школьных стенах. При этом девушка умна, имеет сложный и сильный характер. Покидать школу Анне не хотелось, но все же пришлось уйти в училище. Однако она и там не прижилась, так как поняла, что выбрала неподходящую для себя специальность.

Анна была знакома с Наталией Умаровой и, доверяя лично ей, обратилась за помощью в центр «Ребенку – свой дом». Когда на индивидуальных консультациях специалист помогал ей разобраться, а что же она может делать без специального образования, оказалось, что Анна вполне свободно может работать на компьютере. Девушку с помощью НКО взяли работать в автосервис – разбираться с бумагами, и особого обучения ей не потребовалось. Теперь она занимается заказами запасных частей для автомобилей, работает с клиентами. Говорит, что очень довольна своим местом работы. Есть у Анны и мечта – стать парикмахером, но, к сожалению, в Нарвском филиале Центра профессионального образования Ида-Вирумаа такой специальности нет, нужно пройти курсы за свой счет. Но для этого сначала необходимо накопить денег.

Иван

А вот Иван попал в программу совершенно случайно. Екатерине Шпак (член команды НКО «Ребенку – свой дом»), искавшей в общежитии другого молодого человека, вахтер посоветовал заглянуть ещё в одну из комнат. Там Екатерина увидела нетрезвую женщину, которая поговорила с ней весьма неприветливо, а также грязь и беспорядок. Уже на выходе из комнаты Екатерина столкнулась с аккуратно одетым пареньком в белой рубашке и брюках. Разговорившись с ним на лестнице, Екатерина узнала, что Иван подрабатывает в кафе, и пригласила молодого человека поучаствовать в проекте. «Мне очень нужно работать, – сказал парень, – вы же видели обстановку у нас дома, а у меня младшая сестренка; хочу забрать её отсюда».

В результате Иван не только хорошо показал себя на практике, но и стал полноценным работником, с которым работодатель, пусть и не без некоторого сомнения, но заключил трудовой договор на полный рабочий день. На данный момент задумывается о том, чтобы пойти учиться на повара.

Екатерина Шпак,

опорное лицо для участников проекта «Помощь молодым безработным Ида-Вирумаа в поиске работы» «Мы поддерживали его морально весь срок заключения» Анастасия После окончания школы Анастасия не захотела учиться дальше, родила ребенка, долго «сидела» в декрете, родила второго ребенка. Пробовала работать в разных местах, например, продавцом в «Максиме», но не получалось: то одно не нравилось, то с коллегами или работодателями не могла поладить. Словом, девушка никак не могла найти себя. Благодаря личным договоренностям сотрудников центра с работодателем Анастасию взяли на работу в кафе-детскую комнату Babyboom, расположенную в Йыхви. Анастасии всегда нравилось общаться с детьми. И делать это она умеет – своих двое. По мнению психологов НКО, человек нашел свое место. Сама Анастасия признается, что просто душой отдыхает на работе. Удобно и то, что порой молодая мама может взять на работу своего ребенка. Анастасия работает в кафе уже более года, её все устраивает, все нравится. Павел Павел попал в проект с подачи своей мамы, которая была обеспокоена его состоянием. В семье особых проблем нет, но подросток постоянно находится в депрессии, ничего не хочет, отказывается учиться. Родители очень переживали, что у сына нет мотивации и желания чем-то заниматься. С большой неохотой Павел пришел в центр, познакомился с ребятами, пообщался со специалистами. Психолог работал и с ним, и с его родителями. В ходе трудовой практики Павел осознал, что хочет продолжать учиться, получить профессию и самостоятельно зарабатывать себе на жизнь.

Кто заработает нам на пенсию?

После того, как запланированное программой теоретическое обучение было закончено, необходимо было найти работодателей, которые были бы готовы взять подростков сначала на практику, а затем – на работу. Место для практики искали, исходя из выявленных склонностей участников проекта: кто-то хотел заниматься с детьми, кто-то работать с бумагами и компьютером, а кто-то больше руками.

Наталия Умарова:

– Поиск работодателей был одной из самых сложных для нас задач. Приходилось не только много разговаривать с ними, но и убеждать, и даже уговаривать.

Один из работодателей меня спросил: а какую выгоду я получу от того, что возьму не очень-то мотивированного и не совсем готового добросовестно трудиться работника?