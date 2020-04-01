ВИДЕО : Читатель спросил: что делали с помощью гигантского крана с ротондой на здании нарвской горуправы? Мы отвечаем: ничего особенного

Город / В центре внимания / Конвейер новостейВИДЕО : Читатель спросил: что делали с помощью гигантского крана с ротондой на здании нарвской горуправы? Мы отвечаем: ничего особенного
Дата публикации: Сегодня, 13:33 Просмотрено: 357
Наш читатель обратил внимание на работы, проводившиеся во вторник в первой половине дня на Петровской площади – к зданию нарвской горуправы пригнали огромный кран, поднявший к ротонде на верхушке Пеэтри, 1, на которой развивается эстонский флаг, люльку с рабочим, чем-то там занимавшимся.
Фото читателя
Читатель, предполагая, что происходило что-то интересное и важное, попросил нас узнать: что именно?
Отвечаем: ничего интересного и важного. Происходила всего лишь замена лампочек в системе освещения фасада здания, в котором работает мэр Нарвы и другие городские чиновники.
Prospekt.ee