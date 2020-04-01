«На каждый наш евро собственник вкладывает пять своих»

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Дотация на реставрацию – так называется мера, с помощью которой самоуправление Таллинна поддерживает владельцев значимых с исторической или культурной точки зрения зданий на территории города.

Рюйтли, 2 в Таллинне: было и стало.



О пособии могут ходатайствовать как физические, так и юридические лица, недоходные объединения и квартирные товарищества. И хотя заявок на такую помощь немало, поддерживается почти каждое второе ходатайство. В апреле нынешнего года «добро» получили 37 заявок из 80-ти.

В Нарве такой программы нет и создавать ее нарвское горуправление не собирается. Считает, что раз интерес частный, то и весь груз забот владелец здания должен нести самостоятельно. Тогда чем объяснить «расточительность» их столичных коллег? На этот и другие наши вопросы отвечает вице-мэр Таллинна Андрей Новиков.

– Андрей, есть ли еще, по вашим сведениям, в Эстонии города, имеющие такую же программу, как ваша?

– Да, не так давно подобная программа появилась в Тарту, только там она имеет более скромный масштаб – на одного заявителя, насколько я помню, выдается не более 5 тыс. евро. У нас – до 20 тысяч.

– А как давно появилась ваша программа?

– 17 лет назад. В разные годы мы выделяли разные суммы; в последнее время интерес к программе со стороны владельцев зданий существенно возрос, возрос и объем финансирования.

– Интерес, на мой взгляд, вообще должен быть ажиотажный: ценных зданий в Таллинне множество, наверное, в реновации нуждаются не 80 зданий …

– Дело в том, что для получения пособия требуется и самофинансирование: максимальная доля поддержки города – 75 процентов от стоимости реставрационной работы. Также люди должны договориться внутри товарищества, что будут восстанавливать свое имущество. Должны пройти необходимые бюрократические процедуры, подготовить пакет документов для проведения строительных работ. И только потом ходатайствовать о пособии.

– Есть ли недовольные вашей программой – например, считающие, что несправедливо выделять из общего кошелька средства «частникам»?

– У нас существует 3 основных рычага, три варианта, как мы можем поддержать местные квартирные товарищества, в том числе пособие на реновацию фасадов. Отдельная программа направлена на церкви, которые в условиях Таллинна на 90 процентов являются частной собственностью, поскольку находятся во владении различных конфессий. На эти объекты мы тратим из городского бюджета порядка 1 млн евро ежегодно. По сути тоже инвестируем в наше культурное наследие, что улучшает внешний облик города и делает его более привлекательным.

Так что все понимают, как это важно – сохранять исторические ценности и добавлять к этому что-то новое. Зачастую сейчас происходит так, что вначале человек идет в Старый город, а потом – в Каламая, где создано новое архитектурное своеобразие. Интерес частных владельцев оборачивается в итоге общим благом.

– Какие у вашей программы трудности?

– Для города они в том, что непросто выбрать, кого поддержать. Но основные трудности, конечно, у владельцев зданий – они должны подготовить документацию, найти деньги, поскольку пособие выделяется после завершения работ, технические средства, подрядчика.

– Внес ли в вашу программу свои коррективы коронавирус?

– Мы выделили больше средств – 245 тыс. евро, тогда как в прошлом году – 216 тысяч. Не стали срезать финансирование именно с той точки зрения, что на каждый выделенный городом евро собственник вкладывает пять своих.

– Таллинн – это столица, город больших возможностей. А реально было бы, на ваш взгляд, создать программу дотаций на реставрацию в Нарве?

– Это могли быть просто другие суммы, не как в Таллинне. 245 тысяч – для нас незначительная доля бюджета, всего лишь один новый автобус.



См. больше: https://www.tallinn.ee/rus/ Teenus-Dotatsija-na- restavratsiju



Татьяна Завьялова