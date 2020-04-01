Нарвский Темный сад реконструируют с 2012 года, но и этим летом полностью не откроют, хотя обещали. Когда тогда?!

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С наступлением первых теплых деньков нарвитяне озадачились вопросом: когда же будут завершены работы в Темном саду, который находится на поэтапной реконструкции с 2012 года?

Фото: Татьяна Завьялова

Банкротство помешало

Напомним, что первый этап реконструкции Темного сада был окончен в феврале 2014 года, однако второй этап затянулся. Согласно планам, в завершающей части проекта должна была появиться беседка, напоминающая ту, которая стояла на бастионе Виктория более ста лет назад, реконструированы парковые дорожки и лестницы, построено наружное освещение, установлены видеокамеры, парковые скамейки, урны и вазоны.

Ещё в сентябре 2018 года стало ясно, что окончание проекта затягивается, а зимой того же года сообщалось, что готово 80 процентов работ по проекту и к июню следующего года он будет сдан. Но к этому времени компания Sinear OÜ объявила о банкротстве, никак не связанном с нарвским объектом.

И, хотя многие горожане ждут лета, чтобы прогуляться по обновленному старейшему парку Нарвы, внимательные читатели газет помнят, что ещё осенью 2019 года директор Департамента экономики и развития Юрий Сайя заявлял, что ориентировочный срок открытия этого затянувшегося проекта – конец лета 2020 года. Мы решили уточнить, так ли это?

Неполная документация

Главный специалист Службы проектов Департамента развития и экономики Полина Эриксон, ведущая этот проект, напомнила нашему изданию, что выполнявшая работы компания Sinear OÜ заявила о банкротстве, когда большая часть работ уже была осуществлена. В августе 2019-го фирма представила исполнительную документацию по объекту, но в ходе проверки выяснилось, что эта документация была неполной.

Полина Эриксон:

- Осенью 2019 года обратную связь по исполнительной документации предоставили надзор собственника и руководитель по строительству. Выяснилось, что для подготовки и объявления новой строительной поставки данных по представленной исполнительной документации - недостаточно. Необходимо было провести аудит уже выполненных работ.

Осенью прошлого года Департамент городского развития и экономики занимался подготовкой конкурса поставки по проведению аудита строительных работ в Тёмном саду, для чего пришлось провести большую подготовительную работу. Она потребовала немного больше времени, чем было запланировано. В ноябре 2019-го поставка была объявлена, запросы были направлены 38 фирмам, но от них не поступило ни одного ценового предложения.

Cпециалистам Департамента пришлось подготовить и провести дополнительный конкурс для уточнения данных по геодезии, также необходимо было провести поставку на покос травы и уборку территории. В декабре 2019 года был заключен прямой договор на аудит выполненных строительных работ в Тёмном саду. К концу января работы по аудиту должны были завершиться, но в связи с огромным количеством технических вопросов, возникших в ходе аудита, сроки выполнения этой работы были сдвинуты.

Оказалось, что представленная исполнительная документация на выполненные работы - неполная. Возникла необходимость делать неоднократные запросы поставщикам и подрядчикам, представителю строительного надзора. В связи с отсутствием необходимых сертификатов в ходе аудита возникла необходимость в дополнительной геодезии по дорожкам в Тёмном саду. Договор на эти работы был заключен в марте 2020-го, и работы были выполнены в срок.

Не раньше следующего года

На сегодняшний день аудит в стадии завершения, и со дня на день Департамент ожидает окончательных результатов, особенно в части объёмов, для объявления нового конкурса на строительство.

Полина Эриксон:

- Учитывая, что весь пакет документов по конкурсу строительной поставки и конкурсу поставки на услугу надзора собственника необходимо будет предварительно согласовать с программой, выделяющей финансовую поддержку по проекту, мы планируем объявить конкурс на строительство в мае 2020 года. Соответственно, начало строительных работ запланировано на лето 2020 года, сами работы планируется завершить в течение 8 месяцев с момента подписания договора.

НАША СПРАВКА:

Проект реконструкции Темного сада поддерживает Государственный центр вспомогательных услуг из средств Европейского фонда регионального развития, в рамках программы «Устойчивого развития городов Ида-Вирумаа». Общая стоимость проекта превышает 1 миллион евро, самофинансирование Нарвы составляет более 177 тыс. евро.

Софья Боборенко



