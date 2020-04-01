Велодорожка между Нарвой и Нарва-Йыэсуу должна быть полностью готова не позднее весны 2021 года 

Дата публикации: Сегодня, 09:42 Просмотрено: 409

Нарвское муниципальное издание Narva Linnaleht сообщает, что, согласно подписанному договору, в течение года велосипедно-пешеходная дорожка, начинающаяся в Нарве идущая вдоль Таллиннского шоссе, будет продлена до Пеэтерристи, а долгожданную велодорожку между Нарвой и Нарва-Йыэсуу достроят полностью.

Иллюстративное фото.

Поставку выиграла солидная фирма, которая должна уложиться точно в срок, отводящийся на строительные работы, а он составляет 12 месяцев с момента подписания договора, сообщил изданию директор Департамента развития и экономики Юрий Сайя.

Таким образом, через год можно будет без дорожных рисков преодолеть 12-километровый участок, отделяющий Нарву от морского побережья. Причем Юрий Сайя убежден, что фактически дорожку построят даже раньше. Во всяком случае, подготовительные для завершающей фазы работы, включающие, в частности, создание просек и подготовку грунта, развернутся уже в мае.

Для велосипедной дорожки предусмотрено строительство двух мостов через небольшие речки.