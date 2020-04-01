Нарвитяне зря тревожатся. Цены на вывоз мусора если и вырастут, то незначительно, а обрабатывающие мусор специалисты вряд ли могут стать распространителями коронавируса

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В то время, как экономика в Эстонии и по всему миру трещит по швам в связи с кризисом, вызванным короновирусом, сообщения в СМИ о предстоящем повышении цен на вывоз мусора в Нарве вызвали недовольство среди горожан.

Фото: Работники Ekovir OÜ снабжены необходимыми средствами защиты и дезинфекции. Наталья Соболева

Что за «пир во время чумы», возмущаются читатели, напоминая, что сегодня и фирмам, и семьям приходится все туже затягивать пояса. Как следствие, в редакцию нашего издания начали поступать вопросы, на содержание которых повлияло и нынешнее чрезвычайное положение. Редакция сделала ряд запросов в соответствующие учреждения, полученные ответы на которые позволяют некоторым образом успокоить расстроенных.

Конкурс проведен, итоги объявят позже

На данный момент в Нарве услугу организованного сбора и вывоза отходов от частных домов, квартирных товариществ и предприятий осуществляет, как следует из ответа директора Департамента городского хозяйства Елены Скулачевой, OÜ EKOVIR.

Куда же везет оно собранный мусор? Условия конкурса, пояснила директор департамента, составлены таким образом, что перевозчик сам решает, в какой центр переработки он направляет отходы, собранные в Нарве. По данным Департамента городского хозяйства, смешанные бытовые отходы, собранные в рамках организованного сбора и вывоза отходов, вывозят на свалку Уйкала. Как пояснил нашему изданию член правления OÜ Ekovir Евгений Макаров, цены на приём отходов на свалке Уйкала действительно повышаются, это связано, как поясняют там, с отсутствием реализации вторсырья. В свою очередь, именно с предстоящим повышением цен приема отходов с 1 мая на этой свалке связывают повышение тарифов для жителей города. Так ли это?

Елена Скулачева:

- Что касается города Нарвы, то цена на вывоз отходов образуется в рамках конкурса (государственной поставки). Таким образом, возможное повышение цен на свалке Уйкала не имеет прямого эффекта на стоимость вывоза мусора в Нарве.

- Елена, правда ли, что сейчас проводится новый конкурс госпоставки на вывоз мусора, и станет ли в итоге эта услуга для жителей обходиться дороже? Если станет, то на сколько?

- Сейчас действительно идет конкурс государственной поставки, и 13 апреля 2020 года было принято решение об объявлении победителя. В течение 10 дней решения комиссии по поставке могут быть оспорены. Если этого не произойдет, то департамент предоставит полную информацию о результатах прошедшего конкурса. Повышение цен, учитывая, что они будут действовать на протяжении следующих трех лет, ожидается, но (по мнению специалистов) незначительное.

Фото: Наталья Соболева

Фирма уточнила: не повышение, а корректировка

Ответы на следующий редакционный запрос поступили от руководителя проекта OÜ Ekovir Людмилы Мориной.

В них говорится о том, что Нарвское отделение фирмы OÜ Ekovir обслуживает клиентов на территории Нарвы, Нарва-Йыэсуу, электростанций и карьера. В числе клиентов как юридические, так и частные лица.

Планируется ли предприятием повышение тарифов на вывоз мусора для населения и предпринимателей? На этот вопрос нам ответили, что по результатам конкурса (поставки), проведённого Нарвской городской управой, в котором успешно участвовала и фирма OÜ Ekovir, «в Нарве с 26 июля этого года произойдет незначительная корректировка в ценах, соответствующая результатам конкурса. Частично это означает небольшое повышение цен, частично – небольшое понижение цен. В целом серьёзных радикальных изменений не предвидится».

Разные поставки — разные исполнители

Как пояснила по этому поводу нашему изданию Людмила Морина, заключенные договоры по результатам прежней поставки, которую выиграло OÜ EKOVIR, действуют с 26 июля 2017 года до 25 июля 2020 года (поставка была объявлена на 3 года). В ту поставку не входила услуга опустошения контейнеров с упаковкой, конкурс на нее объявлялся отдельно. Поэтому до 25 июля 2020 года у многих клиентов в Нарве действует заключенный по результатам отдельной поставки договор на опустошение контейнеров с упаковкой с победителем этого конкурса фирмой AS Ragn-Sells. Что же касается поставки, объявленной в этом году, то в конкурсе присутствовали уже все виды отходов, в том числе и упаковка. После 23 апреля 2020 года поставщик должен будет объявить официально о результатах конкурса этого года. "Если результаты не изменятся, то с 26 июля 2020 года мы должны запланировать заключение договоров со всеми клиентами (или внесение изменений в действующие договоры) и на эту услугу,“ - пояснила Людмила Морина.

Фото: Наталья Соболева

Как санитарам города не превратиться в разносчиков вируса?

Солидная часть вопросов горожан в редакцию касается методов защиты работников, занятых сбором и утилизацией мусорных отходов, от заражения коронавирусом. Ведь, как и работники медицины и торговли, они оказались на переднем фронте борьбы с пандемией и в случае заражения сами могут стать разносчиками заболевания. По информации директора Департамента городского хозяйства, эти опасения не имеют под собой почвы, поскольку прямого контакта работников, вывозящих мусор, с содержащимися в нем предметами, которые могут быть заражены, не происходит.

Елена Скулачева:

- Что касается магазинов, квартирных товариществ и частных домов, то, по данным Департамента, основная часть использованных населением масок и перчаток попадает в контейнер для смешанных бытовых отходов. По информации Департамента здоровья, вирус может жить в мусоре до недели. По информации перевозчика отходов, от момента, когда мусор попадает в контейнер, до свалки Уйкала проходит более недели. По данным Департамента, на данный момент на свалке Уйкала сортировкой смешанных бытовых отходов не занимаются: отходы временно хранятся на специальной площадке или же направляются на постоянное складирование.

Сортировкой отходов, которую должны производить сами жители, во время карантина не занимаются и работники Ekovir OÜ – водители мусоровозов, грузчики на мусоровозах, водители мультилифтов. Как сообщила нашему изданию Людмила Морина, работники Ekovir OÜ опустошают контейнеры как для смешанных бытовых отходов, так и для отсортированных жителями картона, бумаги, упаковки, производят сбор крупногабаритных, строительных и других отходов (кроме опасных), и сдают на специальное предприятие по переработке этих отходов. Работники фирмы, по заверению ее руководства, снабжены необходимыми средствами защиты и дезинфекции.

В связи с большим количеством выбрасываемых в урны использованных средств индивидуальной защиты (маски, салфетки, на которых могут быть возбудители вируса, тара из-под дезинфицирующих средств) читатели просят напомнить жителям о правилах утилизации отходов подобного рода. В связи с этим представитель фирмы Ekovir информирует, что «на сегодняшний день есть только одно сообщение от курирующих данные вопросы инстанций: «По сообщению Министерства окружающей среды, сейчас, когда всё больше людей носит защитные маски, нужно помнить об аккуратном обращении с использованными масками – одноразовые маски нужно выбрасывать в закрытом полиэтиленовом пакете, чтобы не распространять потенциальную инфекцию». Других указаний на этот счет пока не поступало. В связи с тем, что отходы в контейнерах упакованы, при их опустошении мы можем предположить, что данные отходы находятся в составе смешанных бытовых отходов».

Квартирособственники спрашивали нас и о том, влияет ли на утилизацию мусора наличие в доме больного коронавирусом и обладает ли производящая сбор мусора фирма такими сведениями? Выяснилось, что такими данными фирма по вывозу мусора не располагает, поскольку может руководствоваться только официальной информацией и оповещениями по республике в целом.

От редакции. Предприятие Uikala Prügila AS повышение цен с 1 мая на услуги свалки нашей редакции в телефонном разговоре подтвердило и обещало прислать в редакцию письмо с обоснованием повышения расценок. Однако таковое нами до сих пор не получено.

Подготовила к печати Наталья Соболева





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