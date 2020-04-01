Поправка! Нарвских дачников не обяжут поголовно устанавливать емкости для сбора фекальных отходов

Дата публикации: Вчера, 16:01 Просмотрено: 1 326

Новый порядок, устанавливающий правила локальной очистки и удаления сточных вод в пределах города Нарва, который сейчас находится в стадии разработки в нарвской горуправе, не обяжет поголовно всех владельцев нарвских дач устанавливать на своих участках емкости для сбора и утилизации фекальных отходов.

Фото: архив prospekt.ee

В опубликованную "Нарвской газетой" новость «Всех нарвских дачников обяжут установить на участках емкости для фекалий и иметь справку о сдаче этих отходов» вкралась ошибка. Это сообщение встревожило многих нарвских дачников, особенно пожилых.

Как пояснила нам старший специалист по воздействию окружающей среды Департамента архитектуры Елена Молодцова, новые правила локальной очистки и удаления сточных вод, которые сейчас подготавливают в мэрии, предусматривают требование установки специальных емкостей для сбора и утилизации фекальных отходов лишь для тех дачников, которые устанавливают на своих участках сливные туалеты. «Логично, что в таком случае разжиженные водой фекалии нельзя выпустить в почву или в соседнюю канаву. Если же на даче есть сухой туалет, построенный по проекту, или биотуалет, то никто не обяжет владельца дачи построить емкость для сбора фекалий», - разъяснила специалист.

Старые проекты дач, где предусмотрены сухие туалеты, компостные штабели, осадочные колодцы, соответствуют и сегодняшним экологическим требованиям, отметила специалист. При новом строительстве требование также будет касаться не всех, а лишь тех, кто выберет не сухой туалет и не биотуалет, а именно сливной вариант.

Наше издание приносит свои извинения читателям и департаменту архитектуры за неточно переданную информацию.

По словам Елены Молодцовой, нарвский Союз садоводов также попросил у управы разъяснений по поводу нового порядка. Как только этот ответ будет подготовлен, опубликуем его и мы.