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Город / В центре вниманияПоправка! Нарвских дачников не обяжут поголовно устанавливать емкости для сбора фекальных отходов

Дата публикации: Вчера, 16:01 Просмотрено: 1 326

Новый порядок, устанавливающий правила локальной очистки и удаления сточных вод в пределах города Нарва, который сейчас находится в стадии разработки в нарвской горуправе, не обяжет поголовно всех владельцев нарвских дач устанавливать на своих участках емкости для сбора и утилизации фекальных отходов.

Поправка! Нарвских дачников не обяжут поголовно устанавливать емкости для сбора фекальных отходов

Фото: архив prospekt.ee

В опубликованную "Нарвской газетой" новость «Всех нарвских дачников обяжут установить на участках емкости для фекалий и иметь справку о сдаче этих отходов» вкралась ошибка. Это сообщение встревожило многих нарвских дачников, особенно пожилых.

Как пояснила нам старший специалист по воздействию окружающей среды Департамента архитектуры Елена Молодцова, новые правила локальной очистки и удаления сточных вод, которые сейчас подготавливают в мэрии, предусматривают требование установки специальных емкостей для сбора и утилизации фекальных отходов лишь для тех дачников, которые устанавливают на своих участках сливные туалеты. «Логично, что в таком случае разжиженные водой фекалии нельзя выпустить в почву или в соседнюю канаву. Если же на даче есть сухой туалет, построенный по проекту, или биотуалет, то никто не обяжет владельца дачи построить емкость для сбора фекалий», - разъяснила специалист.

Старые проекты дач, где предусмотрены сухие туалеты, компостные штабели, осадочные колодцы, соответствуют и сегодняшним экологическим требованиям, отметила специалист. При новом строительстве требование также будет касаться не всех, а лишь тех, кто выберет не сухой туалет и не биотуалет, а именно сливной вариант.

Наше издание приносит свои извинения читателям и департаменту архитектуры за неточно переданную информацию.

По словам Елены Молодцовой, нарвский Союз садоводов также попросил у управы разъяснений по поводу нового порядка. Как только этот ответ будет подготовлен, опубликуем его и мы.

 

 

Комментарии (5)

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777
Вчера, 19:24
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  Ошибочка вышла?Или реакции людей испугались? Кто вчера людей ввел в заблуждение?Редакция неправильно интерпретировала слова Молоцовой или Молодцова заднюю включила? Люди не настолько глупы,чтобы на это вестись. Уверен,сие решение было бы моментально обжаловано. Явно незаконное решение.
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Павел
Вчера, 20:08
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Фффигассе обшибочка вышла.
Я уже септик заказал.😁
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РРР
Вчера, 21:20
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Журналист исказил информацию!!!

журналист исказил информацию, полная ЛОЖ, сам/а придумала, сама написала.
Статью журналист решил яркую написать, дачников встревожить.
Никакой этики журналиста.
ИЗВИНЕНИЯ  перед управой и перед дачниками когда БОЛЬШИМИ буквами опубликуют???

Цитата: РРР
Журналист исказил информацию!!!

журналист исказил информацию, полная ЛОЖ, сам/а придумала, сама написала.
Статью журналист решил яркую написать, дачников встревожить.
Никакой этики журналиста.
ИЗВИНЕНИЯ  перед управой и перед дачниками когда БОЛЬШИМИ буквами опубликуют??? 

ЛОЖЬ
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мысль
Вчера, 21:57
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Кому ложь, а кому - дилемма: септик покупать или биотуалет. Хотя, нет, есть еще третий вариант - поставить деревянный сортир. Интересно, что дешевле?
А насчет ошибки, так и тема непростая. Ну, недопонял человек, выяснил, уточнил, извинился, поправился. Чего еще нужно? 
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читатель
Вчера, 22:57
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И опять вводят в заблуждение. Зачем устанавливать осадочные колодцы, если жидкости потом все равно деваться некуда? Представляет из себя резервуар, к стенкам которого, подсоединены патрубки, дно находится ниже. Патрубок куды направлять? :-)))

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