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Город / В центре вниманияТестирование клиентов нарвского ночлежного дома выявило одного заболевшего COVID-19. Учреждение закрыто на карантин,  бездомные остаются в его стенах

Дата публикации: Вчера, 13:47 Просмотрено: 1 155

Тестирование обитателей ночлежного дома в Нарве выявило одного человека с вирусом COVID-19. Ночлежный дом и все находящиеся там клиенты в связи с этим закрыты на карантин, сообщает rus.err.ee.

Тестирование клиентов нарвского ночлежного дома выявило одного заболевшего COVID-19. Учреждение закрыто на карантин,  бездомные остаются в его стенах

Первые результаты тестирования обитателей Нарвского ночлежного дома, поступившие еще вчера были негативные, но сегодня стало известно, что один бездомный в Нарве с положительным результатом.

По данным властей, этот бездомный вел весьма обособленный образ жизни, и внешних контактов у него не было. Сейчас город планирует провести повторное тестирование на коронавирус всех сотрудников и обитателей ночлежного дома.

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