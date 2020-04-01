Тестирование клиентов нарвского ночлежного дома выявило одного заболевшего COVID-19. Учреждение закрыто на карантин,  бездомные остаются в его стенах

Город / В центре вниманияТестирование клиентов нарвского ночлежного дома выявило одного заболевшего COVID-19. Учреждение закрыто на карантин, бездомные остаются в его стенах
Дата публикации: Вчера, 13:47 Просмотрено: 1 155
Тестирование обитателей ночлежного дома в Нарве выявило одного человека с вирусом COVID-19. Ночлежный дом и все находящиеся там клиенты в связи с этим закрыты на карантин, сообщает rus.err.ee.
Первые результаты тестирования обитателей Нарвского ночлежного дома, поступившие еще вчера были негативные, но сегодня стало известно, что один бездомный в Нарве с положительным результатом.
По данным властей, этот бездомный вел весьма обособленный образ жизни, и внешних контактов у него не было. Сейчас город планирует провести повторное тестирование на коронавирус всех сотрудников и обитателей ночлежного дома.