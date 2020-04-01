Официально Нарва продолжает оставаться городом без единого активного случая COVID-19. Ида-Вирумаа – далеко не на последнем месте по числу делающихся тестов

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Сегодня, 23 апреля, стало известно, что в Ида-Вирумаа тестированием были выявлены двое новых заболевших Covid-19, и оба они – не из Нарвы, второй день сохраняющей официально статус города с отсутствием активных случаев заболевания COVID-19.

Фото: архив prospekt.ee

В предыдущие четверо суток уездная статистика заболеваний коронавирусом новыми случаями не пополнялась, но теперь, согласно официальным данным, на Ида-Вирумаа приходится уже 97 заболевших.

У многих факты отсутствия активных случаев (то есть, когда у людей был лабораторно установлен COVID-19 и они пока не признаны выздоровевшими в результате повторного анализа) в Нарве и паузы в пополнении уездного списка заболевших вызывают вопросы. Достаточно ли делается для выявления болеющих коронавирусом в Ида-Вирумаа. Не получается ли так, что на Северо-Востоке у населения просто берут меньше проб на вирус, чем во всех остальных уездах?

Это не так. По данным Департамента здоровья, по состоянию на 23 апреля в Ида-Вирумаа на каждые 10 тысяч жителей приходится 309 сделанных тестов. Например, в Харьюмаа примерно столько же - 310 тестов на 10 тысяч человек. В двух уездах тестов сделано меньше чем на Северо-Востоке: в Тартуском (287 на 10 000) и Ляэне-Вирумаа (245). В Ляэнемаа - только на самую малость больше: 312.

Руководитель Идаского отделения департамента здоровья Марье Муусикус предпочитает не называть муниципалитет, в котором проживают двое новых заболевших коронавирусом, но она заверила prospekt.ee, что это точно не Нарва.

«Мы предполагали, что эти люди, а они – члены одной семьи, могут заболеть. Они контактировали с человеком, у которого коронавирус был выявлен ранее, и уже находились на карантине», - сообщила Муусикус.

Несмотря на то, что уездная статистика новых заболеваний, а тем более отсутствие активных случае в Нарве, выглядят обнадеживающе, Марье Муусикус призывает жителей уезда и, прежде всего, нарвитян не расслабляться.

«Конечно, нужно по-прежнему избегать людных мест, держать социальную дистанцию, - говорит руководитель Идаского отделения департамента здоровья. – Погода улучшилась, и не надо себе отказывать в том, чтобы пойти подышать свежим воздухом, но не следует это делать более чем вдвоем, если речь не идет о членах одной семьи, живущих вместе».

Муусикус обращает внимание на то, что Эстония - маленькая страна и движение людей внутри нее происходит очень активно даже в период чрезвычайного положения.

«Например, многие ездят по работе из региона в регион, и всегда есть вероятность, что рядом с вами может оказаться болеющий человек, от которого могут заразиться другие», - призывает к осторожности Марье Муусикус.

Роман Викулов

Prospekt.ee