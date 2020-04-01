Всех нарвских дачников обяжут установить на участках емкости для фекалий и иметь справку о сдаче этих отходов

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Год назад наше издание писало о том, что отдел надзора городского Департамента архитектуры и планирования получает много жалоб от владельцев дач на то, что их соседи неправильно обращаются со сточными водами: устанавливают рукомойники и компостные кучи вблизи колодцев, из-за чего у их соседей в колодцах портится вода.

Фото: Новый порядок потребует использовать для фекалий сборные емкости, требующие опорожнения. Наталья Соболева

Старший специалист по воздействию окружающей среды Департамента архитектуры Елена Молодцова рассказала нашему изданию, что практически уже готов новый городской порядок обращения с локальными сточными водами, которому должны будут следовать все частные дома, не подключенные к центральному водоснабжению.

Елена Молодцова:

- Особенности нарвских дач в том, что садоводческие товарищества входят в черту города и к тому же считаются густонаселенными районами - нигде больше такого нет. Требовалось создать порядок обращения с локальными стоками. Он практически уже готов, и его осталось только вынести на согласование в городское собрание.

Ввиду того, что территории нарвских садовых товариществ - районы со слабозащищенными подземными водами, на их территории не разрешено выливать стоки в почву.

Планируется, что для стоков бань будет возможна механическая очистка. Насколько можно судить по проектам дач, построенных в советское время, в плане стоков они все же большой угрозы не несут, поясняет Молодцова. Практически все построенные еще по прежним строительным нормам бани снабжены осадочными колодцами, которые выполняют функцию механической очистки.

Тем более, что прежние бани в основном не были рассчитаны на забор большого количества воды. Туалеты дач советского времени были в основном сухими, и таковыми остаются на сегодняшний день, поэтому их содержимое пока (до вступления Порядка в силу) можно компостировать. Компостные ямы, построенные в свое время по проекту, соответствуют и нынешним нормам, то есть являются полностью закрытыми и ничего из них не просачивается в почву, пояснила старший специалист.

Однако для фекальных отходов новый порядок требует использовать сборные емкости, требующие опорожнения. Причем ассенизацией должна будет заниматься фирма, имеющая официальный договор с Narva Vesi.

Таким образом будет обеспечен вывоз фекальных отходов на очистную станцию, а не в лес и не под куст. Емкости для фекальных отходов должны быть установлены на всех садовых участках, а фирма, их принимающая, должна выдавать собственнику участка на руки документ, подтверждающий сдачу отходов.

«По моим наблюдениям, сейчас дачники очень активно устанавливают сборные емкости как на новых, так и на старых дачах», - отметила Елена Молодцова, которая также курирует от Нарвы проект очистки водоемов CleanEst, о котором мы писали выше.

Два года назад исследования, проведенные для Министерства окружающей среды, показали, что половина индивидуальных систем питьевой воды в частных домохозяйствах Эстонии и половина локальных решений по обращению со сточными водами не соответствуют требованиям и тем самым представляют угрозу для грунтовых вод и питьевой воды. Выборочное исследование состояния локальных сточных вод, а также налаживание сотрудничества в этом вопросе между самоуправлениями и министерством являются также частью проекта CleanEst.

Татьяна Рейн, сотрудник Министерства окружающей среды:

- Частные дома, мелкие предприятия, не подключенные к центральной канализации, должны иметь локальную систему обработки сточных вод. В задачи местного самоуправления входит составление правил и осуществление надзора. У самоуправлений уже накоплено много опыта в том, как решать эти проблемы, и мы готовы дать свои рекомендации. Правильная очистка сточных вод - непременное условие сохранения чистоты наших водоемов.

Ирина Токарева