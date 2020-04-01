Совсем скоро откроем «Школу будущего» - проект Prospekt-Media получил поддержку Совета Министров Северных стран

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Проект нашего издательства Prospekt-Media «Школа будущего» стал одним из восьми проектов эстонских медиа, получивших поддержку Совета Министров Северных стран в рамках программы поддержки СМИ на языках меньшинств в странах Балтии.

Фото: pixabay.com

Мы попросили руководителя проекта, журналиста Ирину Токареву рассказать, почему она выбрала именно эту тему.

- В последнее время в нашем регионе немало острых проблем, а теперь еще и коронакризис нас накрывает, как, впрочем, и весь остальной мир. Неужели именно сейчас самое время, чтобы разбираться со школьными проблемами?

- Именно так. Всякий родитель скажет, что хорошее образование - это лучшая защита человека от любого кризиса. Но дают ли такое образование сегодня школы?

Год назад в Нарву приезжал известный эстонский социолог Юло Вооглайд и на встрече с горожанами ему задали вопрос, как он оценивает качество современного школьного образования.

«Образование - это чудо, которое невозможно «дать», дать можно только предпосылки для того, чтобы дети хотели и умели учиться. Пока этого нет, довольным нашей системой обучения быть нельзя. Но я и не слышал, чтобы где-то — в Америке или в другой стране - были довольны. Это общая проблема, и ее нужно решать», - ответил Вооглайд.

Наша жизнь стала сложной: социологи говорят, что уже совсем скоро ни один человек не сможет научиться определенной профессии один раз и на всю жизнь - чтобы быть полезным членом общества, придется всю жизнь обновлять свои знания. Социальная ответственность, любознательность, умение и желание учиться - всеми этими качествами должны обладать выпускники школ, чтобы наше общество в целом стало успешным. К сожалению, на сегодняшний день это не так.

К примеру, в настоящий момент в Эстонии около десяти тысяч молодых людей, которых минсоцдел окрестил «потеряшками» - они не хотят ни учиться, ни работать. И это лишь один из сигналов о том, что школа в целом пока недостаточно быстро реагирует на вызовы современного общества.

Но хорошие ростки школы будущего в Эстонии сегодня уже существуют, и мы будем о них рассказывать в рамках нашего проекта.

- Есть и еще одна тема, одинаково часто и горячо обсуждаемая как в русскоязычных, так и в эстоноязычных СМИ: каким должен быть язык обучения в школе? Должна ли сохраниться русская школа или обучение должно вестись полностью на эстонском языке, должны ли эстонские и русские дети учиться раздельно или школа должна быть единой?

- И эту тему мы обязательно поднимем в рамках проекта. Тем более, что все эти вопросы так долго эксплуатировались политиками, что, к сожалению, зачастую обсуждениям не хватало объективности и конструктивизма.

Мы надеемся, что наш проект как минимум даст русскоязычным читателям новую объективную информацию к размышлению и даст толчок к общественной дискуссии на тему образования.

Наша справка

Совет Министров Северных стран сообщил о выделении 227 000 евро на развитие СМИ на языках меньшинств в странах Балтии. «Целью программы является поддержка интеграции национальных меньшинств в местное общество и обеспечение всем гражданам возможности активно участвовать в политических решениях и общественных дискуссиях,» - сказал директор представительства Совета Министров Северных стран в Эстонии Кристер Хаглунд.

Ходатайствовать о поддержке в рамках программы могли издательства и независимые журналисты из стран Балтии, деятельность которых направлена на языковые меньшинства. Из Эстонии поступило 15 ходатайств, финансирование получили восемь проектов на общую сумму 63 688 евро.

В Ида-Вирумаа поддержку получили проект издательства Prospekt-Media «Школа будущего» с серией статей о наиболее актуальных проблемах современного образования Эстонии и проект издательства «Северное Побережье» с серией статей, на первом плане которых будут выдающиеся люди Ида-Вирумаа и Нарвы, которые помогают создавать лучшее будущее.

Совет Министров Северных стран ранее оказывал поддержку СМИ стран Балтии тремя способами. Это было обучение журналистов, повышение компетентности молодежи в вопросах СМИ и финансирование независимых медиа-продуктов. Кроме вышеперечисленного, Совет Министров Северных стран поддерживал в Эстонии производство программ русскоязычного телеканала ETV+ с момента его запуска в 2015 году.

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