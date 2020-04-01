Нарва стала свободной от коронавируса зоной. Ни одного лабораторно подтвержденного активного случая заболевания COVID-19 в городе не осталось

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В среду стало известно, что проба на COVID-19, взятая у нарвитянина, в начале апреля вернувшегося из Швеции и бессимптомно переболевшего коронавирусом, показала отсутствие вирусов в организме. С этого момента активных случаев заболевания COVID-19, по официальным данным, в Нарве не осталось.

Коллаж: pixabay.com/prospekt

22 апреля нарвский инспектор Департамента здоровья Светлана Кузнецова сообщила prospekt.ee прекрасную новость: тестирование нарвитянина, до сегодняшнего дня являвшегося единственным городанином, находившимся на карантине в связи с заболеванием COVID-19, подтвердило, что он здоров.

Таким образом, что ни одного активного случая заболевания COVID-19, согласно официальным данным, в Нарве по состоянию на среду нет.

«Другие пробы, взятые у нарвитян и проанализированные за последние сутки, также дали негативный результат», - проинформировала Кузнецова.

Напомним, что до сих пор в официальной статистике заболеваний COVID-19 в Эстонии есть 9 нарвитян, но все они на сегодняшний день здоровы. Повторные пробы, взятые у пяти жителей Нарвского дома попечения и двух его работников, показали отсутствие вируса COVID-19 в их организмах. Ставший первым, по официальным данным, заболевшим коронавирусом в Нарве 20-летний работник местного ресторана McDonalds на прошлой неделе выздоровел (температуры, которая в период кризиса у него превышала 38 градусов, не было уже давно, как и других симптомов), что подтвердило тестирование. Теперь выздоровевшим признан и последний, девятый, нарвитянин в этом списке.

Специалисты во всем мире подчеркивают важность динамики числа активных случаев заболевания COVID-19, на основании которой можно делать выводы о спаде или, наоборот, развитии эпидемии.

Число активных случаев заболевания рассчитывается путем вычитания из общего количества заболевших числа выздоровевших и умерших (в Нарве, к счастью, от коронавируса никто не умер).

Роман Викулов

Prospekt.ee