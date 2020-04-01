ФОТО: Ленину – 150 лет. Нарвитяне возлагают цветы к памятнику. «За преступления Сталина Ильич ответственности не несет»

Город / В центре вниманияФОТО: Ленину – 150 лет. Нарвитяне возлагают цветы к памятнику. «За преступления Сталина Ильич ответственности не несет»
Дата публикации: Сегодня, 12:33 Просмотрено: 324
22 апреля исполнилось 150 лет со дня рождения Владимира Ленина. Цветы у нарвского памятника Ленину, перенесенного в 90-е с Петровской площади во двор Нарвского замка, появляются на каждый день рождения вождя пролетариата, и юбилей, конечно, не стал исключением.
Нарвитянин Алексей Михайлов, не состоящий ни в какой партии и ни в каком общественном объединении, формальном или неформальном, уже не в первый раз пришел к памятнику Ленина в день рождения основателя СССР с цветами.
«Для меня эта фигура, прежде всего, связана именно с Советским Союзом, в котором я прожил 20 лет и где было много хорошего в числе прочего. Ленин оставил свободной Эстонию, Финляндию. Почему мы сегодня не можем быть ему благодарны и за это?», - рассуждает Михайлов.
- Но ведь становление советской власти, первые ее десятилетия, сопроождались истреблением многих невинных людей. Неужели для тебя Ленин – исключительно положительная фигура?
- Хаос в стране начался еще до всякого Ленина. Царя свергали не большевики, Первую мировую не он начал, и к моменту октябрьской революции старая Россия была фактически разрушена. За преступления Сталина Ильич тоже ответственности не несет, хотя бы потому, что умер еще в 1924 году. Вообще, время тогда было страшное, но что-то хорошее потом появилось благодаря тем, кто следовал заветам первых революционеров-идеалистов.
Текст: Роман Викулов
Фото: Наталия Калинина
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