У единственного продолжающего находиться на карантине нарвитянина в связи с выявленным у него COVID-19 ничего не болело и не болит

Дата публикации: Сегодня, 17:08 Просмотрено: 850

Будем надеяться, уже завтра в Нарве официально не останется ни одного активного случая заболевания коронавирусом COVID-19. Сегодня взяли пробу у единственного нарвитянина, продолжающего находиться на карантине в связи с обнаружением у него COVID-19, и, скорее всего, она даст негативный результат.

Фото: prospekt.ee/pixabay.com

Напомним, что до сих пор в официальной статистике заболеваний COVID-19 в Эстонии есть 9 нарвитян, но активный случай на сегодняшний день только один.

Повторные пробы, взятые у пяти жителей Нарвского дома попечения и двух его работников, показали отсутствие вируса COVID-19 в их организмах. 20-летний работник нарвского McDonalds на прошлой неделе выздоровел (температуры, которая в период кризиса у него превышала 38 градусов, не было уже давно, как и других симптомов), что подтвердило тестирование.

Единственный активный на данный момент лабораторно подтвержденный нарвский случай заболевания COVID-19 относится, по мнению специалистов, к самым распространенным и самым легким – когда заболевание протекает бессимптомно.

Этот нарвитянин, вернувшийся в начале апреля из-за рубежа, из Швеции, и помещенный в связи с этим на карантин, находился, соответственно, в группе риска. Отчего для Департамента здоровья не стало большой неожиданностью, когда 10 апреля стало известно, что взятая у него проба на COVID-19 дала положительный результат.

Нарвский инспектор Департамента здоровья Светлана Кузнецова говорит, что заболевание COVID-19 протекало у него незаметным для самого пациента образом.

«Никаких симптомов не было - ни температуры, ни кашля, - рассказала во вторник prospekt.ee Светлана Кузнецова. – Сегодня у него взяли повторную пробу на COVID-19».

Будем надеяться, что она даст негативный результат и активных случаев COVID-19 в Нарве, по официальным данным, не останется.

Отметим, что специалисты во всем мире подчеркивают важность динамики числа активных случаев заболевания COVID-19, на основании которой можно делать выводы о спаде или, наоборот, развитии эпидемии.

Число активных случаев заболевания рассчитывается путем вычитания из общего количества заболевших числа выздоровевших и умерших (в Нарве, к счастью, от коронавируса никто не умер).

По информации Светланы Кузнецовой, идущее по всей республике массовое тестирование на COVID-19 происходит и в Нарве. Работников каких предприятий и учреждений, какие группы населения выборочно проверяют, где, Кузнецова предпочитает не сообщать, указывая на то, что пробы дают негативный результат.

Роман Викулов

Prospekt.ee