Соседские войны по-нарвски: начиналось с ругани и стука по батарее, а закончилось разрисованными дверями, перцовым газом в лицо и задержанием

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19 апреля нарвская полиция получила сообщение о том, что в одном из многоквартирных домов на Кангеласте 42-летняя женщина прыснула в лицо 76-летней соседке перцовым газом. Подозреваемая была задержана нарядом полиции. Будем надеяться, что на этом затяжной конфликт между соседями закончится.

Фото предоставлено нарвитянином, жителем дома, в котором соседи крепко посорились, не ограничившись словами.

Накануне «газовой атаки», в минувшею субботу, 76-летняя женщина разрисовала дверь квартиры причиняющих ей беспокойство соседей снизу – изобразила на ней серебряной краской православный крест. Те ответили ей тем же, но более радикально – свастикой, нарисованной на двери красной краской. В воскресенье пожилая женщина спустилась вниз, чтобы высказать соседям все, что о них думает, но получила газом в лицо.

Возможно, конфликт обострило чрезвычайное положение и им вызванная общая натянутость нервов населения, но начался он давно.

Как рассказал prospekt.ee один из жителей этого дома, пенсионерка давно жаловалась на соседей снизу, высказывая и им самим свои претензии.

Женщину раздражало то, что соседи внизу курят, а дым, по ее заверению, идет к ней, и также ее беспокоил всегда шум, доносящийся из квартиры под ней, рассказал наш собеседник.

По его словам, другие соседи этой вполне обычной семьи на шум не жаловались никогда. «Возможно, потому что пожилые люди более чувствительны. Но сама она отвечала соседям стуком по батарее, а вот это уже донимало жителей всех квартир по стояку», - сообщил сосед по дому.

Мужчина рассказал prospekt.ee, что история, пока закончившаяся вызовом полиции, стала даже предметом обсуждения в руководстве КТ.

«Конечно, оно пришло к выводу, что, какими бы ни были разногласия и взаимные обиды между жителями дома, ни в коем случае нельзя доходить до разрисовывания дверей и тому подобного. Поругаться – это одно, а порча имущества – это другое, то, что совершенно недопустимо», - передал наш собеседник.

Роман Викулов

Prospekt.ee