ВИДЕО: Смотрите, как преподаватели Нарвской музыкальной школы дистанционно занимаются со своими воспитанниками

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Нарвская музыкальная школа продолжает обучение учащихся удаленно, проводя занятия по всем специальностям на всех отделениях онлайн.

«У каждого нашего ученика есть возможность продолжать учебу, занимаясь с педагогом, никто не остается без внимания, сообщает на своей странице в Facebook заместитель директора Нарвской музыкальной школы, руководитель хорового отделения Марина Косолапова.

Косолапова благодарит от имени музыкальной школы учеников за старание, а их родителей - за понимание и поддержку.

«Мы призываем вас не унывать, верить в скорое и благоприятное завершение этого непростого периода», - пишет Косолапова, приглашая всех желающих посмотреть видео, показывающее как проходит дистанционное обучение.







