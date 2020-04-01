Коронавирус может повлиять на срок сдачи нарвского Колледжа Академии внутренней безопасности. Из Италии ждут плитку, из Китая - светильники

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Хотя строительство колледжа Академии внутренней безопасности в Нарве сейчас идет полным ходом, есть опасения, что коронавирус может негативно отразиться на сроках сдачи здания в эксплуатацию.

ФОТО: Строители колледжа Академии внутренней безопасности в Нарве делают все от себя зависящее, чтобы в начале сентября колледж мог начать свою работу. Ирина Токарева

В ожидании поставок - из Китая и Италии

Об этом нашему изданию рассказал представитель заказчика - архитектор Пеэтер Тамбу, который, напомним, в прошлом занимал пост главного городского архитектора Нарвы.

Пеэтер Тамбу:

- Пока все идет по плану. Ходатайствовать о разрешении на эксплуатацию мы планируем в июне, в июле-августе будем заниматься установкой оборудования и мебели. Торжественное открытие нового здания колледжа запланировано на 2 сентября, а с 3 сентября колледж должен начать работу.

Однако осуществление этих планов во многом зависит от того, не будет ли проблем с зарубежными поставками, которые должны поступить на последнем этапе строительства. Большая часть используемых при строительстве материалов и оборудования закуплена давно, причем материалы в основном эстонского производства. Например, сейчас на объекте активно идут работы по облицовке фасадов, деревянные панели для облицовки поставляет фирма из Ида-Вирумаа. Местные фирмы поставили окна и двери. Но на последнем этапе работ должны поступить различные мелкие зарубежные заказы.

«Мы беспокоились, поступят ли вовремя давно заказанные в Италии радиаторы, но, к счастью, этот заказ поступил две недели назад. В Китае давно заказаны светильники, в Италии - керамическая плитка, и тоже пока неизвестно, получим ли мы эти заказы вовремя», - пояснил Пеэтер Тамбу.

«Но больше всего я боюсь, что заболеет коронавирусом кто-нибудь из работников на объекте и тогда придется прервать работы на некоторое время. Но мы делаем все для того, чтобы вовремя закончить объект», - подчеркнул представитель Академии.

Пока только несколько эстонских фирм-субподрядчиков отказались от работы в Нарве в связи с тем, что эти предприятия временно из-за коронавируса приостановили свою работу. Большинство же субподрядчиков, а их около 50, продолжают свою работу. В Нарве же и ее окрестностях мало фирм, которые смогли бы справиться с работами такого уровня, отметил Тамбу.

Нарвитяне отмечают, что работа на объекте действительно движется небывало быстрыми темпами, причем рабочий день у многих фирм-субподрядчиков начинается уже в 6 часов утра. Все строители носят маски и защитные очки. Пеэтер Тамбу отмечает, что такой порядок принят сейчас на всех стройплощадках Эстонии: риск как для коллективов, так и для дальнейшей судьбы самих строек слишком велик.

Колледж, общежитие, бассейн

Напомним, что облицованное натуральным деревом здание Нарвского колледжа Академии внутренней безопасности станет самым большим деревянным зданием в Эстонии. Кадеты академии получат базу для практики, а нарвитяне - доступ в новый бассейн на 8 дорожек. Этот бассейн, как рассказал нашему изданию Пеэтер Тамбу, будет первым в Эстонии бассейном, где в качестве облицовки вместо плитки используют прочное полимерное покрытие.

Здание будет совмещать в себе учебные классы, бассейн, тир, а также помещения для отдыха и общежитие для кадетов Академии внутренней безопасности, для студентов Нарвского колледжа Тартуского университета, для прибывающих в приграничный город из других мест полицейских и пограничников.

Наша справка

Нарвский учебный комплекс Академии внутренней безопасности будет находиться под совместным управлением Академии, Департамента полиции и погранохраны, а также Тартуского университета.

Генподрядчик - строительная компания Nordecon. Договор о строительстве был подписан 28 февраля 2019 года. Стоимость строительства учебного центра составит 15,4 млн евро (без НСО). Автором архитектурного решения учебного комплекса является архитектурное бюро Kolm Pluss Üks. Согласно идее архитекторов, общественные помещения и помещения, открытые только для кадетов, будут сконцентрированы на первом этаже, а жилые помещения будут расположены выше.

Ирина Токарева