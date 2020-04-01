Нарвский автобусно-железнодорожный терминал закончили строить еще в марте. Официального открытия придется подождать

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Видимых работ на нарвском автобусно-железнодорожном терминале уже не ведется, но официальное его открытие состоится не ранее 15 мая.

Фото: Территория нового терминала огорожена до получения разрешения на эксплуатацию. Ирина Токарева

Как пояснил нашему изданию директор Департамента развития и экономики Юрий Сайя, фирма-подрядчик RTS Infraehitus завершила работы по строительству навеса для пассажиров автобусов ещё в марте, а в настоящий момент идет процесс получения разрешения на эксплуатацию. Согласно существующим правилам, пока таковое не получено, ответственность за объект несет строитель, поэтому фирма-подрядчик не спешит снимать ограждения вокруг терминала.

Юрий Сайя:

- Обычно на получение разрешения уходит примерно один месяц, следовательно, мы надеемся, что с первого мая терминал будет запущен в работу в тестовом режиме. В настоящий момент комплекс принят комиссией, однако существует список недоделок, указанных в акте приемки объекта, которые не влияют на процесс получения разрешения на эксплуатацию. В течение месяца часть из них будет устранена. А вот мониторы едут из Южной Кореи, поэтому сроки их доставки из-за пандемии могут быть отодвинуты.

По словам директора департамента, 1 марта состоялась встреча между представителями Нарвы и Эстонской железной дороги, партнера по проекту, который занимается обустройством здания вокзала. Предполагалось, что с 1 мая в течение двух недель пройдет пробный, тестовый период работы автобусно-железнодорожного терминала, который покажет, возникнут ли у водителей автобусов или пассажиров какие-либо неудобства. Торжественное официальное открытие планировалось провести 15 мая. Однако, будут ли к тому времени сняты ограничения, вызванные чрезвычайным положением, пока не ясно. Возможно, что от торжественного открытия придется отказаться вовсе, заметил Юрий Сайя.

Пока суд да дело

Напомним, что начать работы по созданию современного терминала планировалось летом 2016 года и завершить их в 2017 году, однако в силу ряда причин, о которых подробно писало наше издание, «коней» пришлось «менять на ходу»: первоначальный подрядчик, нарвская фирма «Вант», отказался от договора, считая проект стеклянного навеса небезопасным. Город провел новый конкурс госпоставки, и подрядчиком стала компания RTS Infraehitus, которая и завершила строительство. Сейчас город и «Вант» выясняют отношения в суде.

Все удобства

К середине мая Эстонская железная дорога должна организовать в прилегающем к автобусному терминалу крыле здания работу кафе с закусками, а также помещения для фирмы, оказывающей курьерские услуги. На перроне автобусного терминала установлены скамьи, столики и урны.

Ранее была завершена реконструкция здания железнодорожного вокзала, за который нес ответственность его собственник - Эстонская железная дорога. Как уже отмечалось, в зале ожидания железнодорожного вокзала могут размещаться пассажиры не только поездов, но и автобусов. В здании также находятся камеры хранения и туалеты.

НАША СПРАВКА:

Совместный проект Департамента развития и экономики Нарвы и AS Еesti Raudtee объединил здание железнодорожного вокзала и прилегающую к нему территорию автовокзала в единый автобусно-железнодорожный терминал. Стоимость проекта составила около 2,6 миллиона евро, в том числе 1 629 220 евро – поддержка из фонда Евросоюза, остальные средства - партнеров (Нарвы и Еesti Raudtee).

Софья Боборенко



