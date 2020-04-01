С помощью резервных автобусов и волонтеров пассажирские перевозки по Ида-Вирумаа сделали более безопасными. Пускают не более 25 человек в один автобус

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С пятницы на уездных и линиях Ида-Вирумаа и в Нарве с помощью дополнительных автобусов поддерживают заполняемость каждого транспортного средства на уровне - не более 50 процентов от имеющихся мест. В частности, вместе с пассажирами на дачи в окрестностях Нарвы ездят волонтеры, следящие, чтобы в каждом автобусе находилось одновременно не более 25 человек.

Иллюстративное фото: prospekt.ee

«Мы договорились о том, что допвтобусы будут работать и на тех линиях, которыми пользуются нарвские дачники, - рассказал prosppekt.ee мэр Нарвы Алексей Евграфов. - Некоторой проблемой было то, что в дополнительных автобусах нет валидаторов, то есть у их пассажиров нет физической возможности купить билет. Для того, чтобы сделать бесплатным и первый автобус, где валидаторы имеются, мы должны были бы смириться с тем, что ежемесячно городской бюджет будет недополучать 20 тысяч евро».

Мэр Нарвы сообщил нам, что бюджет все-таки не пострадает.

«Мы договорились с Департаментом шоссейных дорог о том, что государство компенсирует Нарве недополученный доход от продажи автобусных билетов», - информирует Евграфов.

По его словам, доставлять нарвитян на дичи и обратно помогают 4 дополнительные автобуса: когда наполовину заполняется первый, подъезжает следующий и так далее.

«В каждом автобусе находятся по два волонтера, следящие за тем, чтобы пассажиров было одновременно не больше 25-ти и люди не садились рядом друг с другом - кресла разделены», - говорит мэр, уточняя, что все договоры по организации работы дополнительных автобусов были подписаны буквально в четверг, а на следующий день транспортные средства уже были на линиях.

Мэр напоминает, что автобусы уже перешли на летнее расписание, а также сообщает, что не относящийся к городским маршрут Нарва – Нарва-Йыэсуу, 31-й, также усилен дополнительными автобусами.

8 апреля правительственная комиссия по чрезвычайному положению приняла решение выделить из резерва правительства Республики 270 000 евро, чтобы поддержать автобусные перевозки на линиях Ида-Вирумаа, а также некоторые предприятия, которые организовали автобусный транспорт для перевозки своих работников. Денежная поддержка позволит использовать дополнительные автобусы, чтобы обеспечить соблюдение расчетной заполняемости на уровне – не более 50 процентов, то есть примерно до 25 человек на средний автобус.

Роман Викулов

Prospekt.ee





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