Прощай «матрасная» расцветка! Нарвский ДК «Ругодив» становится абсолютно белым. «Если никто не будет разрисовывать стены, можно не перекрашивать 15 лет»

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Активно ведущийся сейчас ремонт фасадов Дома культуры «Ругодив» привлек внимание многих горожан: каким станет новый облик городского очага культуры с полувековой историей? Неужели действительно фасады перекрасят в непрактичный и маркий белый цвет? Наше издание выясняло подробности.

ФОТО: Строительные и разборочные работы по ремонту фасада ДК «Ругодив» начались в феврале этого года. Завершить их планируется в июле 2020-го. Ирина Токарева

«Его вообще не нужно будет красить»

Проектными и строительными работами на объекте занимается строительная фирма AS Vant. Ее руководитель Юрий Барков рассказал нашему изданию, что стены «Ругодива» после ремонта будут белоснежными - такое решение принял городской отдел архитектуры.

Однако тревожиться по поводу того, что со временем стены посереют и потеряют вид, не стоит, уверяет Барков.

«Если никто не будет хулиганить и разрисовывать стены, то лет 15 здание вообще не нужно будет красить: составы красок сейчас хорошие, прочные», - поясняет он.

Почему же многие белые здания быстро сереют? Как правило, проблема в том, что зачастую бывают некорректно сделаны водосливы и вода с крыши стекает на стены, поясняет Барков. А в проект реконструкции фасадов «Ругодива» входит и полная реконструкция водосливов по всему периметру здания, поэтому такая проблема ему не грозит.

«Матрас» нарвитяне невзлюбили

За полвека дом культуры менял свой облик несколько раз: изначально здание, построенное заводом «Балтиец» для своих работников, было белым, затем, лет 30 назад, его облицевали светло-серой гранитной плиткой. Спустя еще 15 лет фасад сделали полосатым, красно-оранжевым, чтобы, как пояснял тогда городской отдел архитектуры, здание гармонировало со своей соседкой - гостиницей «Нарва». Но нарвитяне полосатый «матрас», как мгновенно окрестил это новшество народ, невзлюбили сразу. Через несколько лет небывало сильный шторм снес «матрасную» облицовку, что никого особенно не расстроило, возмущались люди разве что из-за качества ремонта.

Юрий Барков:

«Матрас» тоже делала наша фирма, но отвалился он не по нашей вине: у здания тогда не было обогрева ливневых стоков, и на фасадах до самой земли висели огромные сосульки. Шторм только довершил дело.

Со временем мода на яркие цвета фасадов прошла. Архитекторы поняли, что выбирать для фасадов насыщенные тона не стоит: яркие краски быстро выгорают, и фасады уже через год-другой становятся тусклыми, непрезентабельными, рассказывает руководитель строительной фирмы.

Важно, подчеркивает Барков, что после ремонта в ДК будет легче попасть на инвалидной коляске: металлический пандус заменят бетонным, с перилами, а его уклон сделают более пологим. Поскольку со стороны улицы Пушкина для такого пологого пандуса не хватало места, его перенесут на противоположную сторону.

По плану ремонт фасадов должен быть завершен в июле, может ли этому что-то помешать?

- Запас по времени есть, материалы закуплены И нет особых сомнений, что закончим работы в срок, - ответил руководитель «Ванта».

Белый - исторический цвет Нарвы

Городской художник Денис Полубояров рассказал нашему изданию, что к выбору цвета для фасадов ДК городской департамент архитектуры отнесся очень серьезно.

Денис Полубояров:

- Это не было чье-то личное решение, у нас был целый консилиум, специалисты собирались несколько раз. Мы рассматривали несколько вариантов, в том числе и выбор пастельных оттенков.

Но, во-первых, белый цвет - это исторический цвет Нарвы, цвет фасадов ее Старого города. Специалисты опирались также на стилистику архитектуры 1960-х, когда подобные конструктивистские здания были как раз белого цвета.

- И, наконец, мы должны помнить о том, что здание «Ругодива» - это тот архитектурный элемент, который виден при пересечении границы, очень важная архитектурная доминанта береговой линии. Конечно, белое здание с подсветкой по периметру будет делать наш город нарядным, - поясняет городской художник.

Помимо всего этого, белый цвет еще и самый практичный, он не подвержен выгоранию. В этом можно убедиться, посмотрев на фасады здания Налогово-таможенного департамента, которое ремонтировалось лет пять назад, отметил Полубояров.

Наша справка

Бюджет реконструкции фасада дома культуры Rugodiv - 475530 евро вместе с налогом с оборота.

Внешний вид здания:

- после утепления и оштукатуривания фасада стены здания будут окрашены в белый цвет;

- перед отделкой цоколя будет выполнена его гидроизоляция и утепление. Цокольная часть здания будет отделана цементными плитами с черной гранитной крошкой.

- Также будет изменена карнизная часть крыши, которая позволит осуществить установку новых водосточных желобов. Также будет установлена новая система обогрева водосточных желобов и труб.

- Реконструкция затронет и парапеты.

- У главного входа в здание появится новый пандус для людей, перемещающихся на инвалидных колясках.

- Плитка на ступенях главного входа реновируется.

- По обе стороны от главного входа будут установлены новые ящики для плакатов (афиш) с встроенным освещением.

- Частично меняются наружные двери.

- Частично будет заменена отмостка вокруг здания.

- По периметру здания вместо прежнего освещения появится новое настенное LED освещение, а также новые настенные светильники в вертикальной части фасада.

Ирина Токарева



