Нарвские родители, вам помогут! Для освобождения от платы за место в детсаду Нарвы надо будет написать заявление

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Мэр Нарвы Алексей Евграфов сказал prospekt.ee, что нарвская оппозиция пытается привлечь к себе внимание, безосновательно обвиняя власти в нежелании поддержать нарвских родителей временным прекращением взимания платы за место в детсаду. Мэр уверяет, что такое решение планируется принять, указывая на то, что оппозиция сама сняла соответствующий вопрос с повестки дня последней сессии горсобрания.



Иллюстративное фото. Автор: arbathomes.ru

Алексей Евграфов говорит, что оппозиционеры удивили, сняв с повестки дня вопрос о временном отказе от взимания платы с родителей за места в детсадах (оппозиционеры объясняют снятие вопроса нежеланием передавать право решать его управе, что собиралось сделать и наверняка сделает большинство в горсобрании; формальной причиной для этого должно было стать и то, что проект решения получился у оппозиционеров «сырым», что они сами признают, - прим. авт.).

В то же время мэр отмечает, что не является сторонником освобождения от платы за детсады всех нарвских родителей.

«У многих и работа сохранилась, и доходы не снизились. У госчиновников, например», - говорит Евграфов.

По его словам, коалиция неоднократно обсуждала вопрос платы за место в десадах в условиях чрезвычайного положения.

29 апреля на внеочередной сессии большинство горсобрания планирует передать управе полномочия принимать решение по нему самостоятельно.

«На сегодняшний день есть план освободить от платы в первую очередь родителей тех детей, которые не ходят в детские сады Нарвы в период кризиса. Департамент здоровья рекомендовал 16 марта родителям не водить детей в детсады, и то, что к нему прислушались многие, это нормально. Это был призыв со стороны государства, но мы готовы разделить эту ответственность. Причем готовы сделать это задним числом — освободить от платы с 16 марта, момента, когда и прозвучала рекомендация департамента. Но вопрос с датой окончательно не решен, будет еще обсуждаться.

Во-вторых, мы считаем важным поддержать тех родителей, которые потеряли доход, оставшись без работы или будучи отправленными в неоплачиваемый отпуск. В третьих надо момочь мелким предпринимателям, FIE, жившие ежедневными заработками и сейчас их потерявшими. Эти категории важно освободить от платы, даже если их дети ходили в последний месяц и будут ходить в них до окончания чрезвычайного положения».

По словам Евграфова, смысл передачи управе полномочий по решению вопроса платы за детсады в том, чтобы можно было оперативно скорректировать решение с учетом развития ситуации.

«Горсобрание не может действовать настолько быстро», - указывает мэр.

По убеждению Евграфова, нужно оставить родителям право решать самим — платить за детсады или нет.

«Нужно дать людям возможность самим принять решение и при желании проявить гражданскую ответственность, продолжая платить за места в детсадах, поддерживая таким образом городской бюджет», - говорит Алексей Евграфов, обращая внимание на то, что желающие быть освобожденными от платы за место в детсадах должны будут написать соответствующее заявление.

Роман Викулов

prospekt.ee





