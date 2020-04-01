Самые крупные компенсации по зарплатам в Ида-Вирумаа получают санатории. Отказов ходатайствующим пока не было

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На этой неделе Касса по безработице опубликовала список первых 3907 предприятий, чьи ходатайства на получение компенсацийзаработной платы работников в связи с ЧП удовлетворены. Руководитель идавируского отделения Кассы Аннеки Теэлахк сказала нашему изданию, что отсутствие в этом списке крупных местных предприятий вполне закономерно.

Фото: Спа-санаторий Narva-Jõesuu Sanatorium стал одним из первых идавируских предприятий, работники которого получили от Кассы по безработице компенсацию заработной платы. Narva-Jõesuu Sanatorium

Самые крупные компенсации — у санаториев

«Довольно много идавируских предприятий на данный момент уже подали ходатайства о компенсациях. С другой стороны, наши крупные предприятия пока ждут 19 апреля: после этого числа не нужно будет вводить личные данные работников, о компенсации зарплат которых ходатайствуют, вручную. Списки работников можно будет просто копировать. Это чисто технический вопрос, который будет решен в ближайшее время. Мы разговаривали с Eesti Energia и другими нашими крупными предприятиями — они пока просто ждут этого момента, так как списки работников у них большие», — пояснила нашему изданию Теэлахк.

Среди тех предприятий, кто на сегодняшний день получил наиболее крупную поддержку, например, Toila Sanatoorium (свыше 150 тысяч евро на зарплату 178 работников) и Narva-Jõesuu Sanatoorium (свыше 42 тысяч евро на зарплату 56 работников). Ходатайствовали о компенсациях и другие предприятия туристического сектора, кафе и рестораны, стоматологические клиники, салоны красоты, магазины, строительные фирмы и т. д. Часть предприятий сообщила, что в марте справилась с выплатой зарплат самостоятельно, но собираются ходатайствовать о компенсациях за апрель и май.

О заинтересованности местных предприятий в этой поддержке говорит и тот факт, что консультантов идавируского отделения Кассы предприниматели в марте буквально завалили вопросами по поводу нюансов подачи ходатайств. Таких обращений стало значительно меньше после состоявшегося 3 апреля вебинарана эту тему с участием члена правления Кассы Эрика Ааса, который прошел с синхронным переводом на русский язык, отмечает Теэлахк.

«На нашем сайте также есть много информации по компенсациям, в том числе часто повторяющиеся вопросы. Если все-таки что-то осталось непонятным, можно обращаться к нашим консультантам по работодателям», — советует руководитель идавируского отделения Кассы.

Не все ходатайства удовлетворены

На первой неделе подачи ходатайств о компенсации заработной платы заявления подало 4301 учреждение, которое ходатайствовало о компенсации заработной платы в общей сложности на 25 624 работников. Первые выплаты Касса по безработице сделала 8 апреля. На прошлой неделе компенсации были назначены 22 876 работникам из 3907 учреждений. Общий размер назначенных компенсаций заработной платы составил 19 047 086 евро, сообщила советник Кассы по коммуникациям Екатерина Калиничева.

Были ли случаи, когда Касса отказывала работодателям в удовлетворении ходатайств? «На сегодняшний день удовлетворены не все поданные ходататайства. Отказов пока нет, но у части фирм мы запросили дополнительную информацию: когда они ее представят, мы будем смотреть дальше. Но если выяснится, что фирма не соответствует условиям получения компенсации, то, конечно, ходатайство удовлетворено не будет. Я думаю, что такие случаи будут», — ответила нашему изданию Калиничева. Если же фирма соответствует условиям, но не оформила ходатайство корректно, специалисты Кассы помогут.

«Например, если мы видим, что что-то непонятно, например, как снизилась на 30 процентов зарплата работников — может быть, не хватает какого-то документа — тогда мы сами запрашиваем его у работодателя. Или если мы не видим в регистре трудовых отношений Налогово-таможенного департамента какой-то информации, то мы тоже можем запросить ее у фирмы», — пояснила Калиничева.

Вышли на первое место

По уровню безработицы Ида-Вирумаа в период чрезвычайного положения занял первое место в Эстонии: в настоящий момент в уезде числится 12 процентов или 7582 зарегистрированных безработных. По данным Кассы по безработице, в основном проблемы у сотрудников малых предприятий, более крупные компании не спешат расставаться со своими работниками.

Аннеки Теэлахк:

— Крупных сокращений в Ида-Вирумаа пока нет. Большие предприятия надеются сохранить своих людей, в том числе и с помощью поддержки, которую оказывает работникам и работодателям государство через выплату компенсаций по заработной плате.

Больше всего пострадали работники небольших предприятий сферы услуг. Между тем предложения о работе есть, но в основном они поступают из промышленного сектора или из сферы сельского хозяйства, что подходит далеко не всем. По мнению руководителя идавируского отделения Кассы, не исключено, что число безработных в уезде будет расти и дальше, поэтому работникам имеет смысл сейчас хвататься за любую работу, в том числе и временную. «Хотя двери Кассы сейчас закрыты, все наши работники на месте и доступны по интернету, по телефону», — напоминает она.

Адвокатское бюро Hedman Partners объясняет, кому можно понизить зарплату

Компенсация заработной платы выплачивается работнику в случае, если его работодатель соотвествует как минимум двум условиям из трех:

— оборот предприятия понизился как минимум на 30 процентов,

— как минимум 30 процентам работников работодаель не может предоставить работу,

— или же работодатель снизил как минимум 30 процентам работников заработную плату не менее, чем на 30 процентов.

Однако адвокат бюро Hedman Partners Кристель Таэл-Саме поясняет, что даже в условиях кризиса, связанного с распространением коронавируса, лишь в исключительных случаях работодатель может понизить работникам зарплату.

Уважительные причины имеются лишь у тех работодателей, кто, во-первых, не может предоставить работнику условленный объем работы по независящим от него непредвиденным экономическим причинам. Например, распространение коронавируса и его влияние на экономику. Во-вторых, выплата условленной заработной платы неоправданно обременительна для работодателя.

Адвокат подчеркивает, что снижение зарплаты предполагает одновременное выполнение обоих условий и лишь одного из них недостаточно.

Временно в одностороннем порядке можно сократить зарплату в таких непредвиденных ситуациях как, например, резкий спад объема сделок в связи с коронавирусом, банкротство важного партнера или необходимость снизить объемы производства в связи с нехваткой средств.

Ирина Токарева