Из-за коронавируса мусора в Нарве останется больше, чем обычно. Толок в этом году проводиться не будет

Дата публикации: Сегодня, 12:09 Просмотрено: 180

Несмотря на то, что по договору с фирмой N&V, осуществляющей уборку дорог, весенние работы должны начинаться с 1 апреля, в связи с теплой погодой дороги и тротуары начали чистить еще в начале марта, а с 25 марта уже осуществляется и мытье улиц, сообщили нашему изданию в коммунальном отделе Департамента городского хозяйства.

Фото: архив prospekt.ee

Регулярно моются также автобусные павильоны. В течение апреля будут отремонтированы и покрашены скамейки на автобусных остановках. К этим работам привлечены 11 единиц техники и 24 дворника.

Что такое“Мир вырубки”

С приходом весны прибавилось работы и у фирм, обслуживающих зеленые зоны в городе. Это OÜ Gulib и Krausberg Eesti OÜ. В соответствии с договором, чистятся скверы и парки, ремонтируется городская мебель. Производится санитарная обрезка деревьев, удаляются сухие и опасные деревья и поросль, фрезеруются или корчуются пни. С начала сезона произведена обработка уже порядка 200 деревьев. Но, в соответствии с республиканским «Порядком и условиями выдачи разрешения на вырубку», с 15 апреля действует так называемый „мир вырубки“. Поэтому обрезка деревьев продолжится с середины июня.

Весной планируется также посадка новых деревьев и кустарников, а к 9 мая нас должны порадовать первые цветы на городских клумбах и в вазонах.

Толоки не состоятся

В этом году из-за коронавируса, к сожалению, не состоятся толоки, ставшие уже привычными для горожан. Поэтому нарвитян призывают бережнее относиться к чистоте своего города и не выбрасывать мусор в несанкционированных местах (многие это делают в надежде на то, что «наступит субботник, и кто-то неравнодушный все равно уберет»). Напоминаем, что строительные отходы, мебель, стекло, крупногаборитные и бытовые отходы у вас примут в Нарвском центре обращения отходов по адресу Lääne 7, тел. 3577676, info@njk.ee

Софья Боборенко