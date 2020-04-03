Катри Райк: Нарве нужно прекратить в период чрезвычайного положения брать с горожан плату за место в детсадах  

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Оппозиционный депутат Нарвского городского собрания Катри Райк убеждена в том, что нарвские власти обязаны в тяжелой для многих семей ситуации чрезвычайного положения, вызванного распространением в республике коронавируса, временно перестать взимать с населения платы за детсады.

Коллаж: pixabay/wikipedia

Катри Райк поделилась с читателями prospekt.ee своим мнением по данному поводу, которое мы предлагаем вашему вниманию ниже.

В чрезвычайной ситуации местные органы власти имеют мало способов поддержать своих людей, отмечает Катри Райк.

Один из самых важных - отмена платы за детский сад. Эта возможность, которую многие муниципалитеты использовали сегодня, в том числе в нашем регионе. Это облегчение для молодых семей, это помогает в чрезвычайной ситуации родителям содержать своих детей дома.

Эта мера особенно важна в Нарве. Недавно был завершен репрезентативный опрос Департамента статистики Эстонии, в рамках которого было опрошено 1000 человек из числа жителей города Нарвы. По их мнению, самыми большими проблемами города Нарвы сейчас являются отсутствие рабочих мест и неважное качество медицинской. В-третьих, нарвитянами было отмечено, что Нарва - неподходящее место для жизни молодых семей.

Фракция городского собрания "Наша Нарва" и Тармо Таммисте предложили временно не взимать плату за место в детском саду до 30 апреля еще в начале чрезвычайной ситуации – 23 марта. Через пару дней Нарвская городская управа обозначила свою позицию, согласно которой наше предложение не стоит поддержки.

В номере издания Narva Linnaleht от 03.04.2020 председатель Нарвского городского собрания объясняла, почему Нарве так нужны получаемые от родителей деньги. К сожалению, до сих пор неясно, какие другие идеи, как помочь самим нарвским родителям, есть у наших коллег, депутатов коалиции.

Спасибо всем, кто поддержал нашу идею. Надеемся, что кризис скоро закончится и мы все вернемся к нормальной жизни. Мы определенно продолжим в ближайшем будущем искать варианты поддержки родителей в это трудное время. Коалиция и оппозиция обязаны быть едиными в решении такой задачи.

К сожалению, наступает экономический кризис. И семьи с детьми нуждаются в поддержке. Будьте здоровы!



