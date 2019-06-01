10 заявок признали несоответствующими критериям. Голосование по нарвскому народному бюджету откладывается до отмены ЧП

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Департамент городского хозяйства сообщил, что на конкурс идей для народного бюджета поступило 26 заявок от жителей и организаций Нарвы. Однако голосование придется отложить до отмены чрезвычайного положения.

В настоящий момент предложенные идеи дистанционно рассматриваются членами специально созданной для этого комиссии при горуправе под руководством мэра Алексея Евграфова. Предложения поступали как от частных лиц, так и от общественных организаций. Как рассказал нашему изданию мэр, из 26 поступивших на конкурс заявок 10 не прошли через комиссию, так как не соответствовали установленным критериям: не являлись инвестициями, например, или представляли интересы частного бизнеса.

Алексей Евграфов:

- В ближайшее время мы начнет знакомить горожан с 16 идеями, которые соответствуют принятому в феврале этого года порядку о частной инициативе. Однако голосование, как это планировалось, сейчас не состоится. Дело в том, что согласно принятому порядку, возможность голосования должна быть обеспечена для всех горожан, включая тех, кто не может воспользоваться электронным путем. Мы предполагали, что свой голос каждый нарвитянин сможет отдать в одном из городских учреждений, но в условиях чрезвычайного положения мы не можем обеспечить безопасность участников голосования. Придется отодвинуть этап голосования на неопределенный срок - до окончания действия существующих ограничений. Возможно, это даже и неплохо: у нарвитян будет больше времени на знакомство с идеями и для принятия решения.

Мэр подчеркнул, что идея частной инициативы не потеряла своей актуальности и в условиях кризиса.

Алексей Евграфов:

- Срок реализации идеи – 2020-2021 годы, поэтому времени от выбора идеи до её осуществления может пройти довольно много, а экономическая ситуация, будем надеяться, изменится в лучшую сторону. Полагаю, что нет необходимости отказываться от этого проекта, это – волеизъявление горожан.

Алексей Евграфов воздержался от оценки представленных на конкурс идей и не стал называть собственных фаворитов, чтобы избежать возможных пересудов об оказании влияния на мнение горожан. Ознакомиться с поданными заявками можно будет на городском сайте www.narva.ee, в инфосистеме местных самоуправлений VOLIS (без возможности отдать голос) и на страницах муниципальной газеты.

Напомним, первоначально планировалось, что знакомство с представленными идеями пройдет уже с 1 по 12 апреля через средства массовой информации, а потом состоится и голосование за понравившееся предложение.

НАША СПРАВКА:

От городского собрания в комиссию вошли: представители правящей фракции Kodulinn Narva Елена Пахомова, Татьяна Стольфат, Алексей Мяги, Владимир Мижуй и представитель оппозиционной фракции "Наша Нарва" Антон Праткунас. Городскую администрацию в комиссии представляют директор Хозяйственного департамента Елена Скулачева, директор Финансового департамента Елена Голубева и директор Департамента архитектуры и планирования Кайе Энно.

Идеи оцениваются, исходя из определенных критериев. Это: необходимость и важность для города, реализация в течение бюджетного года (или двух, если требуется проектирование), жизнеспособность, обоснованность расходов (прозрачность бюджета), численность целевой группы проекта (кто и как долго будет использовать созданное на эти средства).

Софья Боборенко



