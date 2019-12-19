Нарвские депутаты решили не закрывать муниципальную газету.  Руководитель газеты считает нападки на нее атакой на эстонский язык

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Большинство в Нарвском горсобрании проголосовало против закрытия муниципальной газеты Narva Linnaleht.

Впервые в истории Нарвское городское собрание в рамках очередной сессии обсуждало вопросы по электронной переписке, что вызвало критику со стороны оппозиционеров, недовольных тем, что заседание не было организовано в режиме видеоконференции. Оппозиционеры, само собой, остались недовольны и тем, что правящее большинство проигнорировало требование 1800 нарвитян, высказавшихся в рамках опроса за закрытие Narva Linnaleht, обходящейся городу более чем в 150 тысяч евро в год.

«Никто из нас сегодня еще не может оценить ущерб и последствия (от чрезвычайного положения, - прим. ред.) в полном масштабе, но мы можем уже сегодня немного облегчить жизнь молодым семьям, матерям-одиночкам, семьям, где один или оба родителя (опекуна) находятся в статусе безработного. Я предлагаю вам, коллеги, поддержать данное решение, которое освободит в бюджете города значительную сумму. Впоследствии эти деньги мы сможем израсходовать разумно целенаправленно – например, пустить их на покрытие расходов за место в детско саду за март, апрель, возможно, май и т.д.. И мамы нашего города будут вам искренне благодарны», - написала коллегам в рамках обсуждения вопроса оппозиционерка Яна Кондрашова.

Представительница большинства Елена Пахомова напомнила собравшимся, что Narva Linnaleht существует в соответствии с установленной Законом обязанностью местных самоуправлений предоставлять населению информацию о своей деятельности. Пахомова отметила, что 92 процентов эстонских муниципалитетов выпускают собственные газеты, которые обходятся их жителям в основном дороже, чем нарвское издание. Если Narva Linnaleht стоит каждому нарвитянину 2,5 евро в год, то в Нарва-Йыэсуу, например, расходы на городскую газету в пересчете на каждого жителя составляют 5,67 евро в год, в Валга - 3,48 евро, Пярну - 3 евро, Тарту - 4,25 евро.

Разумеется, оппозиционеры считают, что их оппоненты не хотят расставаться с газетой, показывающей руководство города в лучшем свете, прежде всего, как с инструментом, с помощью которого они надеются удержать власть на выборах 2021 года.

Против закрытия газеты проголосовало 17 депутатов, «за» было 8.

Перед ключевым голосованием о том, что закрытие газеты стало бы ударом по эстонскому языку в Нарве, на своей странице в Facebook написал член правления ЦУ Narva Linnaleht Андрус Тамм.

«Больше всего меня удивляет то, что оппозиция хочет закрыть единственную в Нарве газету, предоставляющую информацию на эстонском языке, - написал Тамм. – Сегодня будет проведено поименное голосование, которое ясно покажет, кто выступает против эстонского языка в этом городе».

Точности ради отметим, что далеко не все материалы в выпусках Narva Linnaleht продублированы на эстонском языке.

«Видимо, Андрус Тамм лучше знает, какая информация важна для нарвских эстонцев, а какую им знать необязательно», - иронизирует оппозиционер Юрий Рауд.

Роман Викулов

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